ЦАХАЛ отчитался об уничтожении обстрелявших военных боевиков из сектора Газа
Голанская бригада Армии обороны Израиля ликвидировала напавших на военных боевиков из сектора Газа. Их уничтожили при помощи авиации и артиллерии, сообщил ЦАХАЛ.
Бой начался вечером 2 ноября. По пехотным подразделениям 13-го батальона и бронетехнике 53-го батальона выпустили противотанковые ракеты, активировали несколько самодельных бомб, попытались забраться в автомобили. В израильской армии заявили, после ожесточенной борьбы под шквальным огнем нападавших ликвидировали.
«В тандеме наземные силы наносили авиационные и артиллерийские удары. Террористы были уничтожены, опасность для войск устранена», - сообщила пресс-служба.
Бронетехника ЦАХАЛ оказалась уязвимой перед боевиками, заявил журналист Говард Альтман. ХАМАС похвастался операцией своего сторонника - мужчина незаметно для военных заминировал танк Merkava.