ЦАХАЛ отчитался об уничтожении обстрелявших военных боевиков из сектора Газа

Читайте нас в:

Бой начался вечером 2 ноября. По пехотным подразделениям 13-го батальона и бронетехнике 53-го батальона выпустили противотанковые ракеты, активировали несколько самодельных бомб, попытались забраться в автомобили. В израильской армии заявили, после ожесточенной борьбы под шквальным огнем нападавших ликвидировали.

«В тандеме наземные силы наносили авиационные и артиллерийские удары. Террористы были уничтожены, опасность для войск устранена», - сообщила пресс-служба.

Бронетехника ЦАХАЛ оказалась уязвимой перед боевиками, заявил журналист Говард Альтман. ХАМАС похвастался операцией своего сторонника - мужчина незаметно для военных заминировал танк Merkava.