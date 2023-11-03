03 ноября 2023, 08:42

ЦАХАЛ отчитался об уничтожении обстрелявших военных боевиков из сектора Газа

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Голанская бригада Армии обороны Израиля ликвидировала напавших на военных боевиков из сектора Газа. Их уничтожили при помощи авиации и артиллерии, сообщил ЦАХАЛ.

Бой начался вечером 2 ноября. По пехотным подразделениям 13-го батальона и бронетехнике 53-го батальона выпустили противотанковые ракеты, активировали несколько самодельных бомб, попытались забраться в автомобили. В израильской армии заявили, после ожесточенной борьбы под шквальным огнем нападавших ликвидировали.

«В тандеме наземные силы наносили авиационные и артиллерийские удары. Террористы были уничтожены, опасность для войск устранена», - сообщила пресс-служба.

Бронетехника ЦАХАЛ оказалась уязвимой перед боевиками, заявил журналист Говард Альтман. ХАМАС похвастался операцией своего сторонника - мужчина незаметно для военных заминировал танк Merkava.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 09:58
Страны НАТО осознали, чем грозит закрытие Балтики для России
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Страны НАТО осознают, что никто не попадет в Балтику, если доступ к морю зароют для России. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что Балтика никогда не станет внутренним морем Североатлантического альянса. По его словам, такую идею используют только «легковесные политики».

«Те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», - сказал Грушко.

После утечки на газопроводе Balticconnector президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил странам НАТО закрыть Балтийское море для отечественного судоходства, если причастность России к ЧП подтвердится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание латвийского лидера. Он подчеркнул, что России не приемлет никаких угроз в свой адрес.

Россия НАТО Балтийское море
03 ноября 2023, 09:20
Американский правозащитник назвал политику Запада аморальной
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США и их союзники начали вести прокси-войны с Россией и Палестиной. Поддержать эти действия смогли только аморальные люди, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X.

Он напомнил о ситуации в Афганистане и секторе Газа, на которую прямым образом повлияла внешняя политика Белого дома. Правозащитник раскритиковал действия США и назвал испорченными чиновников и других высокопоставленных лиц, участвовавших в разжигании конфликтов.

«После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают „коллективный Запад“», - отметил Барака.

Ранее ситуацию на Украине и войну в Афганистане сравнил экс-лидер США Дональд Трамп. По его мнению, политики стали игнорировать украинскую тему, потому что «дела идут не очень хорошо». Бывший президент США добавил, что он бы не допустил конфликта на Украине, если бы снова стал руководить страной.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 08:26
«Освободит людей от работы». Маск поделился своим видением будущего искусственного интеллекта
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Искусственный интеллект в будущем усовершенствуется настолько, что позволит людям не работать. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в беседе с британским премьер-министром Риши Сунаком, сообщила газета Telegraph.

Их встреча прошла в Великобритании после первой глобальной конференции по вопросам ИИ.

«Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения», - указал Маск.

В ответ на это заявление Сунак отметил, что без работы человечество может лишиться важной составляющей жизни, так как деятельность «придает людям смысл». Основатель компаний Tesla и SpaceX обратился к премьер-министру с просьбой ввести налоговые льготы для британских бизнесменов, которые могли бы подтолкнуть их к созданию инновационных компаний в сфере технологий.

Ранее Илон Маск стал первым в списке самых богатых американцев по версии журнала Forbes. Издание заявило, что он владеет состоянием в 251 миллиард долларов.

Искусственный интеллект Илон Маск Технологии
03 ноября 2023, 08:10
США запустили беспилотники для поисков заложников в Газе
Pxhere
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Соединенные Штаты запустили разведывательные беспилотники для поисков заложников в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на одного из американских чиновников.

По его словам, беспилотники летают на территорией анклава уже больше недели. В США предположили, что палестинское радиальное движение ХАМАС удерживает заложников в разветвленной сети туннелей. Власти Соединенных Штатов надеются, что среди пленных в Газе находятся 10 пропавших без вести американцев.

По данным Армии обороны Израиля, боевики ХАМАС удерживают не менее 242 заложников.

Бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт призвал пожертвовать Газой ради уничтожения ХАМАС. По его словам, стороны конфликта не заинтересованы в прекращении огня.

Экс-чиновник ООН Крэйг Мохаибер увидел в действиях Израиля в Газе элементы геноцида. Также, по его словам, в последние 30 лет всемирная организация «аморфно» подходила к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты запустили разведывательные беспилотники для поисков заложников в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на одного из американских чиновников.

США Израиль Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины

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