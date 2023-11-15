15 ноября 2023, 05:23

ЦАХАЛ объявил о проведении «точечной» операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе

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ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал проводить боевую операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале военных.

«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице „Аш-Шифа“», - сказано в сообщении.

Также в публикации заявили, что еврейское государство воюет с радикальной группировкой, а не мирными жителями анклава. Военные стараются не навредить гражданским лицам. ЦАХАЛ помог в проведении «широкомасштабной эвакуации» больницы и контактировал с руководством медцентра.

Ранее стало известно, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли около 11,5 тысячи человек в секторе Газа. Среди них более четырех тысяч детей.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
15 ноября 2023, 04:22
Премьер Эстонии решила возглавить НАТО для борьбы с Россией
РИА «Новости»
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Эстонский премьер-министр Кая Каллас хочет занять должность гендиректора Североатлантического альянса для противостояния России. Об этом она заявила на саммите Politico Defense.

«Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила „да“», - сказано в материале.

Помимо этого, премьер Эстонии отвергла сообщения о том, что украинский конфликт зашел в тупик. По ее словам, такие заявления об обстановке на поле боя отвечают российским интересам.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинскую сторону предупреждали о позорном поражении и потере территорий, однако власти страны остались при своем мнении. Как отмечал главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в статье для The Economist, ВСУ не смогли совершить прорыв на поле боя. По его данным, за пять месяцев контрнаступления военные продвинулись только на 17 километров.

Россия НАТО Эстония Украина
15 ноября 2023, 03:59
«Их предупреждали». Украине в США предрекли позорное поражение
РИА «Новости»
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Украина не послушала предупреждения о риске позорного поражения и возможной потери территорий. Об этом в соцсети Х написал американский журналист Джексон Хинкл.

«Мы предупреждали Украину, что все так и закончится. Мы предупреждали, что они потеряют свои земли. Мы предупреждали о гибели сотен тысяч людей. Мы предупреждали, что это будет позорное поражение», - написал Хинкл.

Журналист добавил, что на Украине не прислушались к этому.

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist написал, что Украина на поле боя зашла в тупик , и выйти из него поможет только технологический прорыв. Он призвал к инновациям в области беспилотников, РЭБ, противоартиллерийских возможностей и оборудования для разминирования.

Главу евродипломатии Жозепа Борреля спросили, разделяет ли он мнение украинского главкома. Он заявил, что не знает, есть ли у Украины шансы на победу. Боррель отметил, что его работа заключается в том, чтобы поддерживать Залужного.

США Украина
15 ноября 2023, 03:09
«Они боятся». В Швеции раскрыли, чего опасаются украинцы
Pixabay
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Украинцы боятся возвращения Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году. Об этом в эфире телеканала SVT заявил журналист Бенгт Нурборг.

«Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп», - отметил корреспондент.

Нурборг также сообщил, что среди тех украинцев, с которыми он общался, растет усталость от конфликта. Нарастает разочарование, что разрекламированное контрнаступление, которое началось летом, не принесло ожидаемых результатов.

Внутри Украины могут начаться протесты , если президент Владимир Зеленский не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что украинское государство фактически распадается из-за провала контрнаступления ВСУ. Украине придется пойти на переговоры с Россией, иначе в стране начнутся восстания.

США Дональд Трамп Украина
15 ноября 2023, 03:09
«Все очень плохо». Украину предрекли демографическую катастрофу
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В ближайшие десять лет Украину настигнет демографический кризис. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, ее слова привел Vesti.ua.

«Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали, - от 26 до 35 миллионов <…>. Все плохо, очень плохо», - сказала она.

Эксперт отметила, что «не может быть и речи» о достижении былой численности в 45 миллионов человек на Украине. Главными факторами сложившейся ситуации академик назвала миграцию, стареющее население, низкую рождаемость и «высокую преждевременную смертность».

Ранее американские власти подсчитали, что с начала конфликта украинская армия потеряла убитыми и ранеными примерно 190 тысяч солдат. Около 70 тысяч погибли и до 120 тысяч получили травмы. Также стало известно, что Украина начала задействовать в экономике женскую половину населения. Это связано со всеобщей мобилизацией и масштабными потерями.

Смертность Украина Конфликт на востоке Украины

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