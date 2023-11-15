ЦАХАЛ объявил о проведении «точечной» операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе

«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице „Аш-Шифа“», - сказано в сообщении.

Также в публикации заявили, что еврейское государство воюет с радикальной группировкой, а не мирными жителями анклава. Военные стараются не навредить гражданским лицам. ЦАХАЛ помог в проведении «широкомасштабной эвакуации» больницы и контактировал с руководством медцентра.

Ранее стало известно, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли около 11,5 тысячи человек в секторе Газа. Среди них более четырех тысяч детей.