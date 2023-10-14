ЦАХАЛ объявил о ликвидации командира «Нухба» Али Кади

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«Самолеты ЦАХАЛ уничтожили Али Кади, командира роты спецназа ХАМАС „Нухба“», - указали в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2005 году Али задержали после похищения и убийства израильских граждан. Однако его освободили во время обмена пленными между двумя сторонами. Тогда Кади отдали за возвращение военного Гилады Шалита.

Ранее ЦАХАЛ объявил об уничтожении высокопоставленного члена ХАМАС Мерада Абу Мерада. Он был ответственным за удары палестинских боевиков на рейв-фестивале Nature Party 7 октября и возглавлял воздушные подразделения Палестины. Израильским военным удалось ликвидировать руководителя спецназа «Нухба» из истребителя.

Также самолеты ЦАХАЛ ударили по резиденции старшего военно-морского командующего ХАМАС в бригаде «Рафах» Мухаммада Абу Шамала.