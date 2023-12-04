ЦАХАЛ объявил о гибели почти 400 солдат

Почти 400 израильских солдат погибли с момента обострения палестино-израильского конфликта, больше всего - при нападении боевиков палестинского движения ХАМАС в октябре. ЦАХАЛ опубликовал информацию о двух последних жертвах столкновения, сообщил The Times of Israel.

Оба военнослужащих умерли 2 декабря. Солдат пехоты 932-го батальона бригады «Нахаль» штаб-сержант 20-летний Ашалву Сама из Петах-Тиквы получил ранение 14 ноября и спустя две недели скончался в больнице. Солдат 82-го батальона седьмой бронетанковой бригады сержант 25-летний Ор Брандес из Шохама пал в бою в центре Газы.

ЦАХАЛ потерял убитыми 398 военнослужащих. Из них 72 человека умерли во время наземного наступления внутри сектора Газа. Подавляющее большинство погибли на юге Израиля во время внезапного нападения боевиков 7 октября.

После недельной гуманитарной паузы и обмена заложников на заключенных стороны возобновили огонь в секторе Газа. Глава службы безопасности Израиля Ронен Бар объявил о планах уничтожить ХАМАС по всему миру.