04 декабря 2023, 07:51

ЦАХАЛ объявил о гибели почти 400 солдат

Unsplash
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Почти 400 израильских солдат погибли с момента обострения палестино-израильского конфликта, больше всего — при нападении боевиков палестинского движения ХАМАС в октябре. ЦАХАЛ опубликовал информацию о двух последних жертвах столкновения, сообщил The Times of Israel.

Почти 400 израильских солдат погибли с момента обострения палестино-израильского конфликта, больше всего - при нападении боевиков палестинского движения ХАМАС в октябре. ЦАХАЛ опубликовал информацию о двух последних жертвах столкновения, сообщил The Times of Israel.

Оба военнослужащих умерли 2 декабря. Солдат пехоты 932-го батальона бригады «Нахаль» штаб-сержант 20-летний Ашалву Сама из Петах-Тиквы получил ранение 14 ноября и спустя две недели скончался в больнице. Солдат 82-го батальона седьмой бронетанковой бригады сержант 25-летний Ор Брандес из Шохама пал в бою в центре Газы.

ЦАХАЛ потерял убитыми 398 военнослужащих. Из них 72 человека умерли во время наземного наступления внутри сектора Газа. Подавляющее большинство погибли на юге Израиля во время внезапного нападения боевиков 7 октября.

После недельной гуманитарной паузы и обмена заложников на заключенных стороны возобновили огонь в секторе Газа. Глава службы безопасности Израиля Ронен Бар объявил о планах уничтожить ХАМАС по всему миру.

Военные Конфликт Израиля и Палестины
04 декабря 2023, 09:04
Испанский бодибилдер-веган умер в 30 лет
Pxhere
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Испанский бодибилдер-веган Альфредо Мартин скончался на 31-м году жизни. Об этом сообщил таблоид The Sun.

О смерти блогера-бодибилдера рассказала его подруга в социальных сетях. Известно, что он увлекался веганством. Что именно стало причиной смерти мужчины, его приятельница не уточнила.

Мартин обрел популярность в социальных сетях после того, как стал продвигать идеи спортивного питания со стороны веганства. После, по данным таблоида, бодибилдер рассказывал о «спортивной фармакологии», собрав сотни тысяч подписчиков.

Также блогер давал советы по набору мышечной массы и раскрывал секреты тренировок. При этом Мартин не скрывал, что принимал стероиды, которые якобы улучшают внешний вид и выносливость.

В Сети он использовал ники Неroe Fitness и Villano Fitness.

Блогер-дальнобойщик Николай Галенко (Калян86) умер на 38-м году жизни. Причиной смерти известного инфлюенсера стала остановка сердца.

Спортсмены Испания
04 декабря 2023, 08:55
ЕК предоставит предложение по заблокированным активам России 12 декабря
РИА «Новости»
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Европейская комиссия предоставит официальное предложение по использованию доходов от инвестирования заблокированных активов России 12 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕК.

«Нашей целью является предоставление официального предложение до саммита Евросовета в конце года. Предварительно, предложение вынесут 12 декабря», - указал собеседник агентства.

Страны Евросоюза и «Большой семерки» после начала специальной операции РФ заморозили российские активы примерно на 300 миллиардов евро. Из них порядка 200 миллиардов находятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

Лидеры ЕС в прошлом году поручили Еврокомиссии рассмотреть предложения по использованию доходов от активов для финансирования Украины , однако их так и не поступило.

При этом ведущие страны Евросоюза призывали не торопиться с изъятием прибыли от российских активов , так как на данный момент нет юридических обоснований для подобных мер.

Санкции Россия Евросоюз
04 декабря 2023, 08:37
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС
Pxhere
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Командир батальона палестинского движения ХАМАС Вессам Фархат, которого в Тель-Авиве считают причастным к нападениям на Израиль 7 октября, ликвидирован в районе Шеджаия сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ уточнили, что Фархат погиб во время удара истребителей ВВС Израиля. Это подтвердила разведка и представители Агентства по безопасности Израиля.

Фархата называют организатором ряда терактов, произошедших в Израиле. В ЦАХАЛ подчеркнули, что при атаках погибли мирные израильтяне и военнослужащие.

В 1995 году командир батальона ХАМАС был схвачен силовиками и осужден на 10 лет тюрьмы. После освобождения он вернулся в сектор Газа, где работал на производстве ракет для палестинского движения.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что с 7 октября, когда начался новый виток обострения палестино-израильского конфликта, погибли 398 военнослужащих , из них 72 - во время наземной операции в секторе Газа.

Конфликт Израиля и Палестины
04 декабря 2023, 08:22
Бразилия на фоне санкций нарастила товарооборот с Россией
Unsplash
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Бразилия проигнорировала санкции Запада и нарастила объемы взаимной торговли с Россией. Страны преодолели проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей, сообщил РБК посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«У нас нормальные торговые отношения с Россией, мы расширяем двустороннюю торговлю. Так что для нас вопрос санкций не является проблемой, потому что мы их не соблюдаем», - сказал он.

По словам посла, Бразилия соблюдала лишь ограничения, введенные Совбезом ООН, а не отдельными странами. Родриго де Лима Баэна Соарес подтвердил, что антироссийские санкции создали проблемы при страховании, логистике и проведении платежей. Например, подорожала страховка и вслед за ней сами товары. Но эти трудности, по его словам, преодолели. Дипломат заявил, что Россия и Бразилия нарастили взаимную торговлю до рекордного уровня.

Обе стороны продолжили рассчитываться в долларах. Родриго де Лима Баэна Соарес напомнил, что Лула да Силва в январе предложил перейти на оплату в национальной валюте , но это, по словам дипломата, непростая задача.

Россия в 2022 году нарастила торговлю со странами БРИКС , в том числе Бразилией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Сотрудничество расширили в областях сельского хозяйства и экономики.

Экспорт Бразилия Торговля Санкции Россия Деньги

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