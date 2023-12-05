05 декабря 2023, 18:29

ЦАХАЛ объявил, что израильские военные достигли центра Хан-Юниса

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Израильские военные достигли центра Хан-Юниса — крупнейшего города на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил ЦАХАЛ, сообщил RT со ссылкой на местное издание Haaretz.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» опубликовало заявление об убийстве десяти солдат Израиля в Хан-Юнисе.

«Бойцам „Аль-Кассама“ удалось убить 10 сионистских солдат с близкого расстояния на востоке города Хан-Юнис», - указали в Telegram-канале группировки.

По данным The Wall Street Journal, Армия обороны Израиля намерена уничтожить подземную инфраструктуру ХАМАС в анклаве при помощи морской воды. Издание указало, что ЦАХАЛ готов пойти на то, чтобы затопить тоннели вместе с боевиками. Но окончательное решение об этом пока не приняли.

Израильские военные достигли центра Хан-Юниса - крупнейшего города на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил ЦАХАЛ, сообщил RT со ссылкой на местное издание Haaretz.

Также в пресс-службе Армии обороны Израиля указали, что вторник, 5 декабря, стал самым напряженным днем боевых действий с начала наземной операции в Газе.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
05 декабря 2023, 19:01
«Мы связались не с той компанией». Арестович объяснил причину проигрыша Украины
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Украина сделала ставку не на тех, пролила кровь своих жителей и в итоге оказалась в проигрыше, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Такую точку зрения политик высказал в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом.

«Коля, знаешь, в чем самая главная трагедия наша? В том, что, по-моему, в конфликте глобалистов и реалистов мы сделали ставку не на тех. Мы пролили кровь, чтобы оказаться в лагере проигрывающей стороны», - указал Арестович.

В качестве примера он привел разницу в отношении к западным политикам и президенту «изолированной» России Владимиру Путину.

«Пока я вижу президента Германии , который прилетел в Катар и которого забыли встретить. Полчаса он не выходил из самолета, пока протокольная служба что-то изобразила», - напомнил политик.

И все это происходит, как подчеркнул Арестович, на фоне разговоров о так называемой изоляции Путина на на международной арене.

«Путина в Катаре чуть ли не конным парадом встречали. И „страшно изолированный“ Путин выступает на G20 и во всех остальных местах. И Time сейчас говорит, а не назначить ли его человеком года , [кандидатура] всерьез рассматривается», - добавил он.

Помимо этого, Арестович затронул тему переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, завершить конфликт можно только таким образом. Еще одной стороной переговорного процесса при этом, по его словам, должен быть Запад.

«Надо садиться за очень серьезный разговор о том, каковы реальные интересы сторон, каковы причины конфликтов, и новую систему заново строить. Вообще новую, которая должна эти реальные интересы учитывать, балансировать и не допускать возникновение вооруженных конфликтов хотя бы в Европе», - сказал он.

Прошелся Арестович и по НАТО с ООН, назвав их «инструментами и артефактами еще той системы, которая уже не работает».

«НАТО не работает, народ, поймите. Вот оно не работает. Мы хотим в него вступить, а оно ни хрена не работает», - указал политик.

Россия Запад Украина
05 декабря 2023, 18:58
Акула растерзала женщину спустя день после свадьбы
Unsplash
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Акула напала на женщину на Багамских островах и растерзала ее до смерти. Об этом сообщило издание WCVB-TV.

По информации источника, ЧП произошло на острове Нью-Провиденс. Туристка из США вышла замуж 3 декабря и спустя сутки отправилась отдыхать на курорт Sandals Royal Bahamian Resort вместе со всей семьей.

Женщина отплыла на полтора километра от берега на падлборде, когда на нее накинулась акула. Животное несколько раз укусило свою жертву в руку, бедро и туловище.

К пострадавшей приплыл спасатель, который сумел доставить ее на берег. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, однако туристка скончалась.

По какой причине акула накинулась на человека, в настоящее время неизвестно, береговая охрана начала расследование происшествия.

В сентябре жертвами нападения акул стали участники российской кругосветной экспедиции в Тихом океане. Они набросились на катамаран путешественников, экипажу удалось спастись, но лодка затонула.

США
05 декабря 2023, 18:34
Банкам Кипра запретили операции с российским рублем
РИА «Новости»
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Власти Кипра предписали банкам остановить операции с российским рублем перед началом расследования 29 дел о нарушениях санкций в отношении России. В республике ожидают приезд американских силовиков, в том числе сотрудников ФБР, сообщил сайт Politis.

По данным журналистов, на Кипр приедут 24 американца - полицейские, сотрудники ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Они окажут содействие правительству Кипра в рассмотрении дел, связанных с антироссийскими санкциями.

В материале отметили, что власти следуют «политике репрессий» в надежде восстановить репутацию финансового сектора республики после обвинений в помощи по обходу санкций.

Кипр поддержал западные санкции против России, однако это обернулось крупными потерями. В российской дипмиссии в республике сообщили, что государство лишилось более одного миллиарда евро.

На фоне западного давления Россия стала усиливать сотрудничество со странами, которые так же находятся под санкциями. В частности, во вторник главы МИД России и Ирана подписали декларацию о противодействии экономическим рестрикциям.

Кипр Россия
05 декабря 2023, 17:37
Бразилия направила войска к границе после референдума в Венесуэле
Global Look Press
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Власти Бразилии усилили военное присутствие на границах из-за потенциального конфликта между Венесуэлой и Гайаной на фоне разногласий о принадлежности Эссекибо — территории, которая имеет большие нефтяные запасы. Об этом сообщил сайт G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента.

Руководство страны , отметили в материале, сам конфликт расценило как маловероятный, однако готово к любому развитию событий До этого в Минобороны Бразилии сообщили об отправке 20 бронемашин к границе с Венесуэлой. Техника нужна для обеспечения безопасности, добавили в ведомстве.

Венесуэла и Гайана более ста лет спорят из-за Эссекибо, занимающей три четверти территории Гайаны. В минувшее воскресенье в Венесуэле состоялся референдум, который касался судьбы Эссекибо. Подавляющее большинство участников голосования (более 95%) проголосовали за вхождение региона в состав государства.

Новая фаза споров вокруг этой территории началась в 2015 году. Тогда в регионе обнаружили крупные запасы полезных ископаемых. Несмотря на усиление жесткой риторики со стороны Венесуэлы, в экспертном сообществе полагают, что прямое военное столкновение стран из-за Эссекибо маловероятно.

Власти Бразилии усилили военное присутствие на границах из-за потенциального конфликта между Венесуэлой и Гайаной на фоне разногласий о принадлежности Эссекибо - территории, которая имеет большие нефтяные запасы. Об этом сообщил сайт G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента.

Бразилия

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