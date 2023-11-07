ЦАХАЛ объяснил нанесение удара по зданию близ больницы «Аль-Кудс» в Газе

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В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля, пресс-служба ЦАХАЛ указала, что военнослужащие обнаружили боевиков ХАМАС, которые забаррикадировались в здании, прилегающем к больнице «Аль-Кудс».

Оттуда, по информации израильских военных, боевики собирались совершить атаку. Для нанесения удара по ним задействовали самолет ВВС Израиля.

Вслед за ударом произошли вторичные взрывы. Это, как пояснили в пресс-службе, свидетельствует о наличии оружия ХАМАС в гражданской зоне.

О том, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает ЦАХАЛ добраться до них , ранее заявлял представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари.