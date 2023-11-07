07 ноября 2023, 13:38

ЦАХАЛ обвинили в планировании удара по детской больнице в секторе Газа

РИА «Новости»
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Армия обороны Израиля собирается ударить по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа, медучреждение уже попросили эвакуироваться. С таким заявлением в интервью Al Jazeera выступил неназванный представитель министерства здравоохранения анклава, сообщил ТАСС.

Из-за готовящегося удара, по словам собеседника, в опасности находятся жизни как минимум 70 детей.

В Минздраве Газы подчеркнули, что международное сообщество должно вмешаться в происходящее как можно скорее, чтобы удара по больнице «Ар-Рантиси» не произошло.

Израильская сторона эти данные пока никак не комментировала.

Ранее Армия обороны Израиля опубликовало информацию о нанесении удара по зданию, прилегающему к больнице «Аль-Кудс». В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что там прятались боевики ХАМАС, которые готовили атаки.

После удара последовали вторичные взрывы, что, как отметили израильские военные, доказывает хранение оружия движения на территории гражданской инфраструктуры в секторе Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 14:14
Зурабишвили призвала грузин 8 ноября выйти на улицы
Unsplash
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В Тбилиси 8 ноября пройдет митинг в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. Президент Саломе Зурабишвили призвала грузин выйти на улицы и начать кампанию сбора подписей, сообщило РИА «Новости».

«Завтра концерта не будет, но это сейчас неважно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня», - заявила она.

Митинг, по словам Зурабишвили, станет волеизъявлением народа, признаком того, что Грузия не изменит своего курса, и ответом на гибель нарушителя границы Южной Осетии Тамаза Гинтури. Именно в этот день, 8 ноября, страна получит отчет Евросоюза о выполнении условий для членства.

Пограничники Южной Осетии 6 ноября остановили двух пьяных нарушителей около населенного пункта Амдзарин Ленингорского района. По их словам, вооруженные топором мужчины хотели наехать на пограничный наряд и скрыться. Военные открыли огонь, один человек погиб.

Правящая партия «Грузинская мечта» пыталась отправить Саломе Зурабишвили в отставку из-за нарушения конституции - самовольной поездки за рубеж. Однако инициаторам импичмента не хватило голосов в парламенте.

Грузия Евросоюз Митинги Южная Осетия
07 ноября 2023, 14:14
Турция заявила о готовности провести переговоры России и Украины при одном условии
РИА «Новости»
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Власти Турции готовы организовать мирные переговоры России и Украины, в случае если обе стороны проявят соответствующую политическую волю. С таким заявлением выступил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, о возможности организации переговоров Фидан сообщил в ходе встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Источник ТАСС отметил, что конфликт на Украине должен завершиться на основе международного права. Его продолжение влечет негативные последствия не только на региональном, но на и глобальном уровне, указал он.

«Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать все возможное для установления мира», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что Анкара готова провести переговорный процесс, если между сторонами конфликта сформируется соответствующая политическая воля.

Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд выразил уверенность, что посредником в диалоге между Россией и Украиной мог бы стать Китай.

Турция Россия Украина
07 ноября 2023, 14:11
Нежелание Зеленского проводить выборы на Украине объяснили в Госдуме
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения очередных выборов из-за нестабильной обстановки внутри страны. На это Lenta.ru указал депутат Алексей Чепа.

Парламентарий обратил внимание, что слова Зеленского об отказе от выборов прозвучали после серии заявлений о том, что они пройдут весной 2024 года.

«Однако появлялись материалы о сложной внутренней обстановке на Украине. Мы уже видели противостояние Зеленского с главнокомандующим ВСУ [Валерием] Залужным. Также буквально недавно появилась информация о желании главы разведки [Кирилла] Буданова стать президентом Украины. Поэтому позиции Зеленского ослабели», - сказал Чепа.

Депутат отметил, что президент Украины за поражения ВСУ на фронте пытается переложить ответственность на Залужного. По его мнению, в связи с этим начались чистки среди командного состава украинской армии.

Ранее Зеленский заявил, что «сейчас не время проводить выборы на Украине».

Владимир Зеленский Украина
07 ноября 2023, 13:58
«Вопрос жизни и смерти». Советник Пушилина объяснил нежелание Зеленского проводить выборы
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский не только боится потерять свой пост после возможных в 2024 году выборов, но и опасается прихода прокуратуры, причем не одной страны, а сразу нескольких. Об этом РИА «Новости» заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура», - подчеркнул Гагин.

По его словам, в первую очередь действующего украинского лидера обвинят в геноциде народа собственной республики, а также русских.

При этом Зеленский столкнется лицом к лицу с американским правосудием после растрачивания западных миллиардов.

«К нему придет прокуратура Соединенных Штатов и спросит: „Куда ты дел деньги, сынок, которые мы тебе посылали <…> для поддержки твоей страны и народа?“» - указал советник Пушилина.

Также с претензиями к президенту Украины, по его словам, обратится израильская прокуратура после того, как танки страны сгорели в зоне СВО.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что не согласен с проведением выборов президента Украины в марте 2024 года. По его словам, этому процессу противоречит объявленное в республике военное положение.

Владимир Зеленский Украина Выборы

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