ЦАХАЛ обвинили в планировании удара по детской больнице в секторе Газа
Армия обороны Израиля собирается ударить по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа, медучреждение уже попросили эвакуироваться. С таким заявлением в интервью Al Jazeera выступил неназванный представитель министерства здравоохранения анклава, сообщил ТАСС.
Из-за готовящегося удара, по словам собеседника, в опасности находятся жизни как минимум 70 детей.
В Минздраве Газы подчеркнули, что международное сообщество должно вмешаться в происходящее как можно скорее, чтобы удара по больнице «Ар-Рантиси» не произошло.
Израильская сторона эти данные пока никак не комментировала.
Ранее Армия обороны Израиля опубликовало информацию о нанесении удара по зданию, прилегающему к больнице «Аль-Кудс». В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что там прятались боевики ХАМАС, которые готовили атаки.
После удара последовали вторичные взрывы, что, как отметили израильские военные, доказывает хранение оружия движения на территории гражданской инфраструктуры в секторе Газа.