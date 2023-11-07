ЦАХАЛ обвинили в планировании удара по детской больнице в секторе Газа

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Из-за готовящегося удара, по словам собеседника, в опасности находятся жизни как минимум 70 детей.

В Минздраве Газы подчеркнули, что международное сообщество должно вмешаться в происходящее как можно скорее, чтобы удара по больнице «Ар-Рантиси» не произошло.

Израильская сторона эти данные пока никак не комментировала.

Ранее Армия обороны Израиля опубликовало информацию о нанесении удара по зданию, прилегающему к больнице «Аль-Кудс». В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что там прятались боевики ХАМАС, которые готовили атаки.

После удара последовали вторичные взрывы, что, как отметили израильские военные, доказывает хранение оружия движения на территории гражданской инфраструктуры в секторе Газа.