ЦАХАЛ обстрелял север и юг Газы, погибли не менее 13 палестинцев

Агентство уточнило, что пять человек погибли после удара армии Израиля (ЦАХАЛ) по кладбищу в районе Аль-Фалуджа. Там израильские военные применили беспилотники. Остальные скончались в результате артиллерийских обстрелов жилых кварталов.

Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, ЦАХАЛ использовал «дымовые гранаты» и беспилотники в центре Газы. Здесь также есть пострадавшие.

Новый виток палестино-израильского конфликта начался 7 октября 2023 года после обстрела израильской территории со стороны Газы. Власти Израиля объявили о проведении военной операции с целью полного уничтожения движения ХАМАС.

Западные СМИ написали ранее, что в США обсуждают различные сценарии развития ближневосточного конфликта и возможное участие в нем.