ЦАХАЛ нанес удары по «Хезболле» в Ливане

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«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей „Хезболла“ в Ливане», - указали в пресс-службе.

За последний час с ливанской территории открывали огонь несколько раз, после чего израильская сторона также нанесла удар.

ЦАХАЛ продолжает войну с ХАМАС в секторе Газа, армия приступила к третьему этапу военной операции. Израильские военнослужащие 2 ноября атаковали ячейки боевиков с помощью артиллерии, танков и авиации.

По сообщениям пресс-службы армии, ЦАХАЛ нанес удары по территории анклава после того, как участники движения ХАМАС попытались забросать гранатами израильских солдат. Армия Израиля также проинформировала о том, что смогла подойти к воротам Газы.