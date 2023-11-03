ЦАХАЛ атаковал объект в районе Аль-Сафтави на севере анклава с помощью авиации. Учебное заведение приняло людей по линии Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам.

«Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида», - сказано в сообщении.

До этого израильская армия ударила по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Пострадали десятки человек, еще 15 погибли. Во время атаки рядом с медучреждением находились машины скорой помощи, которые были готовы доставить раненых палестинцев к контрольно-пропускному пункту «Рафах».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирия в анклаве не будет , если это не предполагает освобождения заложников. ЦАХАЛ продолжит воевать со всей мощью, подчеркнул глава правительства.