ЦАХАЛ нанес удар по лагерю палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан

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Самолеты ударили по отряду военных, которые представляли угрозу для ЦАХАЛ в этом регионе.

«Самолет ЦАХАЛ нанес удар по отряду вооруженных террористов в лагере Нур-Шамс», - отметила пресс-служба.

По информации армии Израиля, разведка получила информацию о расположении в этом районе боевиков. ЦАХАЛ начал проводить в лагере контртеррористическую операцию и уничтожил военную инфраструктуру и склады оружия.

«На данный момент задержаны 10 разыскиваемых подозреваемых и обезврежено несколько готовых к использованию взрывных устройств», - указали в израильской армии.

Ранее СМИ сообщили, что армия Израиля запланировала провести в палестинском анклаве жестокую военную операцию, из-за которой пострадает мирное население сектора Газа. По мнению нескольких чиновников, ЦАХАЛ приступит к уничтожению инфраструктуры региона, даже если это приведет к гибели местных жителей.