ЦАХАЛ нанес авиаудар по боевикам «Хезболлы» у ливанской границы

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«Некоторое время назад в районе границы с Ливаном идентифицировали трех террористов „Хезболлы“. Самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по террористам», - указали в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала видеозапись с атакой по представителям «Хезболлы». Кроме того, ведомство добавило, что израильские снайперы открыли огонь по боевикам, действующим рядом с ливанской границей.

Ранее «Хезболла» выпустила в сторону Израиля более 20 ракет. В городах Беэр-Шева и Кирьят-Шмона, в кибуце Менара прозвучали сигналы воздушной тревоги. В ответ ЦАХАЛ нанес ракетные удары по ливанским районам, из которых военные запускали снаряды.

Представители движения «Хезболла» поддержали боевиков палестинского ХАМАС. Военные из ливанской организации в любой момент могут присоединиться к палестино-израильскому конфликту. Их цель - восстановить границы Палестины 1948 года.