ЦАХАЛ начал закачивать воду в туннели ХАМАС в секторе Газа

На затопление сооружений может уйти несколько недель. В ноябре ЦАХАЛ установил пять насосов, после чего добавил к ним еще два и провел некоторые испытания.

«Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря <…> находится на ранней стадии», - сообщили журналисты.

Некоторые должностные лица из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразили обеспокоенность тем, что использование морской воды окажется неэффективным и повлияет на запасы пресной воды в Газе.

Днем 12 декабря израильская армия заявила о ликвидации штаб-квартиры элитного подразделения «Нухба» палестинской группировки ХАМАС.