01 ноября 2023, 02:03

ЦАХАЛ начал штурм Газы с пяти направлений — СМИ

Unsplash
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала штурм сектора Газа с пяти направлений. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным канала, боевые действия между палестинскими военными и израильскими силами проходят на севере анклава. Также сражения идут в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун».

О потерях среди военных и населения пока информации не поступало. Известно, что ЦАХАЛ осуществляет удары одновременно с помощью сухопутных сил, воздушных атак и артиллерийских обстрелов.

О начале ожесточенных боев в секторе Газа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля еще днем 31 октября. До этого ЦАХАЛ уничтожил десятки террористов, противотанковые пусковые позиции и расчеты. Также израильские военные захватили множество оружия и взрывчатки.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил в беседе с «360», что объявленный Израилем третий этап войны с ХАМАС будет сложным и кровопролитным для обеих сторон. Он напомнил, что во время ударов гибнут мирные люди.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 ноября 2023, 00:13
Взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области Украины
Unsplash
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Жители Кременчуга Полтавской области Украины услышали взрывы. Об этом сообщило местное издание УНИАН.

Исходя из официальной карты воздушных тревог Украины, в половине областей страны звучит воздушная тревога: в Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Кировоградской и Николаевской.

Днем 31 октября стало известно о взрывах в Кривом Роге и Днепре на Украине. Также очевидцы сообщили о приближающихся к регионам беспилотных летательных аппаратах.

Взрывы Украина
31 октября 2023, 23:19
Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бренда «Балтика»
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Датская пивоваренная компания Carlsberg не намерена идти на сделку с правительством России, которая бы сделала законной передачу «Балтики» во временное управление Росимуществу. Заявление сделал новый генеральный директор компании Джейкоб Ааруп-Андерсен, его слова привело агентство Reuters.

«Нельзя не признать тот факт, что они (правительство РФ - прим. ред.) украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», - заявил Ааруп-Андерсен после презентации отчета о квартальных результатах Carlsberg.

В квартальном отчете компания сообщила, что переклассифицировала в дебиторскую задолженность перед российским правительством и списала связанные с «Балтикой» активы на один миллиард долларов. Директор заявил, что «Балтика» лишится права продавать продукцию бренда Carlsberg, когда истечет срок действия лицензионных соглашений, то есть 1 апреля 2024 года.

Carlsberg Group запустила процесс расторжения лицензионного соглашения с «Балтикой» в начале октября. Речь идет о продукции под марками Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.

Дания Пиво Бизнес
31 октября 2023, 22:31
Турецкие дроны Bayraktar назвали почти бесполезными в ГУР Украины
Пресс-служба Минобороны
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Офицер ГУР Минобороны Украины Владимир Валюх намекнул на бесполезность турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом написало издание Defense News.

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово „бесполезный“, но сложно найти ситуации для их использования», - заявил Валюх на мероприятии в Чехии.

Офицер отметил, что турецкие дроны чаще применяли в начале конфликта, однако сейчас их использование ограничено. Причина - укрепление обороны российской армии. По слова Валюха, последний раз Bayraktar TB2 летал не более получаса.

Турецкая компания Baykar Defence присоединилась к альянсу оборонных индустрий, который киевский режим организовал для совместного производства оружия. Компания рассчитывала запустить полный цикл производства беспилотников Bayraktar Akınci и Bayraktar TB2. Ранее представитель Baykar Defence обсудил с украинским руководством поставку БПЛА Bayraktar с интеллектуальной системой наведения.

Турция Беспилотники Украина
31 октября 2023, 21:13
ХАМАС анонсировал освобождение иностранных заложников в ближайшие дни
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Члены военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль Кассам» заявили, что в ближайшее время освободят нескольких иностранных заложников, которых удерживают в секторе Газа. Об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в Telegram-канале.

«Мы сообщили посредникам, что в ближайшие дни мы освободим ряд иностранцев», - сказал представитель бригад в ходе обращения, которое показали арабские телеканалы.

ЦАХАЛ начал ожесточенные бои в секторе Газа. Израильские военные атаковали форпост террористов ХАМАС на севере территории.

По информации СМИ, с 27 октября в Газу вошли около 20 тысяч военных Израиля. Израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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