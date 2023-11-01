По данным канала, боевые действия между палестинскими военными и израильскими силами проходят на севере анклава. Также сражения идут в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун».

О потерях среди военных и населения пока информации не поступало. Известно, что ЦАХАЛ осуществляет удары одновременно с помощью сухопутных сил, воздушных атак и артиллерийских обстрелов.

О начале ожесточенных боев в секторе Газа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля еще днем 31 октября. До этого ЦАХАЛ уничтожил десятки террористов, противотанковые пусковые позиции и расчеты. Также израильские военные захватили множество оружия и взрывчатки.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил в беседе с «360», что объявленный Израилем третий этап войны с ХАМАС будет сложным и кровопролитным для обеих сторон. Он напомнил, что во время ударов гибнут мирные люди.