ЦАХАЛ на севере Израиля привели в повышенную боеготовность
Подразделения Армии обороны Израиля привели в состояние повышенное боевой готовность на севере страны. Об этом в Telegram-канале ЦАХАЛ сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.
«Мы находимся на очень высоком уровне готовности вдоль северной границы, чтобы предотвратить и пресечь попытки „Хезболлы“ причинить вред израильским мирным жителям и военнослужащим Армии обороны Израиля», - заявил израильский военачальник.
Военное руководство Израиля внимательно следит за ситуацией на всех направлениях и готово принять меры при любом развитии событий, добавил Халеви.
Иранские СМИ утверждают, что в наземной операции ЦАХАЛ принимало участие около пяти тысяч американских солдат.
В момент начала операции 27 октября в рядах ЦАХАЛ были три дивизии и несколько бригад армии США, такую информацию предоставили информированные источники.
Официальный представитель Пентагона опроверг эти заявления.