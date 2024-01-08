ЦАХАЛ ликвидировал полевого командира «Хезболлы» в Ливане

Полевой командир во время атаки ЦАХАЛ находился в машине вместе с одним из участников «Хезболлы».

По информации издания, из-за гибели высокопоставленного военного ситуация на Ближнем Востоке может обостриться. Всего с 7 октября в Ливане от ударов Израиля погибли более 130 участников шиитского движения. По данным Agence France-Presse , аль-Тавиль играл важную роль в военных операциях «Хезболлы» на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ атаковал окрестности городов Тир и Сайда в ответ на обстрелы с территории соседней страны.

Боевики «Хезболлы» выпустили ракеты по базе Израиля «Мерон» после того, как погиб лидер «Бригад аль-Кассам» Салех аль-Арури. Издание Al Arabiya заявило, что замглавы политбюро ХАМАС подорвали в Бейруте с помощью израильского беспилотника.