ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу
На территории сектора Газа израильские истребители ликвидировали ответственного за спецоперации движения ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу», - указали в ведомстве.
Представитель палестинского движения отвечал за специальные операции ХАМАС.
Израильские солдаты также уничтожили командиров батальонов противника в наземных боях, уточнили в сообщении.
Ранее ЦАХАЛ вступил в вооруженное столкновение с ячейками палестинских боевиков на севере Газы. Армия обороны Израиля смогла уничтожить десятки военных.
ЦАХАЛ также сообщал, что с 7 октября нанес удары по более чем двум тысячам объектов ХАМАС в секторе Газа. Израильская авиация атаковала склады оружия, центры управления и наблюдательные пункты палестинского движения.