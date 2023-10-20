ЦАХАЛ ликвидировал группу боевиков ХАМАС в ответ на обстрел самолета

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«Террористический отряд, принадлежащий воздушной группировке ХАМАС, был нейтрализован в результате целенаправленного удара по городу Газа после того, как он попытался обстрелять ракетами самолет», - отметило ведомство.

За ночь армия Израиля нанесла удары по сотне целей в палестинском анклаве. Кроме того, она ликвидировала высокопоставленного военного ХАМАС Амджада Маджеда Мухаммада Абу Оде, который, по данным разведки, принимал участие в резне израильских мирных жителей на юге страны.

«Уничтожены террористические боеприпасы и оружие, находившиеся в мечети в районе Джабалия, которая использовалась террористами ХАМАС в качестве наблюдательных пунктов и плацдарма», - добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ приложит все силы для победы над ХАМАС. По его словам, израильская армия нанесет мощный удар по палестинскому движению в секторе Газа.