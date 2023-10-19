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В результате бомбардировки погиб не только генерал палестинского движения, но и его семья.

«Генерал Мухейсин и несколько членов его семьи погибли в результате прямого попадания израильского снаряда в дом, где в то время находился глава сил безопасности Газы», - отметило издание.

В связи со смертью командующего движение ХАМАС заявило, что продолжит сопротивление и будет «профессионально действовать против Израиля».

По информации издания, ЦАХАЛ выпустил ракеты по сектору Газа из города Нусейрат. С помощью обстрела израильская армия также ликвидировала главу управления контрольно-пропускными пунктами анклава генерала Фуада Абу Ибтихана.

Ранее Израиль нанес удары по лагерю палестинских беженцев «Нур-Шамс», расположенному на западном берегу реки Иордан. Авиация уничтожила отряд вооруженных боевиков и военную инфраструктуру.