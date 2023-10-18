ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров боевого крыла ХАМАС

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«Армия обороны Израиля заявляет, что убила еще двух командиров ХАМАС в секторе Газа, а также десятки других целей в секторе Газа за последний день», - отметили в газете.

По информации издания, ЦАХАЛ с помощью управления военной разведки и службы безопасности Шин-Бет уничтожил командные центры ХАМАС, площадки для запуска противотанковых управляемых ракет, а также военную инфраструктуру и подземные туннели.

Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон заявила, что стороны конфликта в секторе Газа не готовы к переговорам. По ее словам, главной целью израильского руководства является уничтожение ХАМАС.

Ранее СМИ опубликовали кадры с ракетным ударом по больнице «Аль-Ахли» в палестинском анклаве. Армия Израиля заявила, что выпущенная по госпиталю ракета принадлежала военным ХАМАС.