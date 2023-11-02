ЦАХАЛ ликвидировал десятки военных на севере сектора Газа

«Солдаты вступили в бой с террористами при поддержке артиллерийского огня и танков, нанося при этом воздушный удар с вертолета и ракетный удар с военного катера», - отметили представители израильских войск.

Пресс-служба подтвердила, что армия Израиля продолжила военные действия на территории палестинского анклава. ЦАХАЛ нанес удары по боевикам после того, как те выпустили несколько противотанковых ракет и попытались атаковать израильских солдат взрывными устройствами.

«За последние несколько дней солдаты 36-й дивизии ЦАХАЛ уничтожили множество террористов и нанесли авиаудары по объектам террористов ХАМАС», - добавили в пресс-службе.

Ранее армия Израиля сообщила, что дивизия ЦАХАЛ подошла к воротам города Газа в палестинском анклаве. Бригадный генерал Ицик Коэн отметил, что войска атаковали «подземный и грузовой массив» ХАМАС.