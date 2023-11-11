ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС, который удерживал в заложниках 1000 человек

«Сиам взял в заложники около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси и не позволил им эвакуироваться на юг ради их безопасности», - указали в публикации.

Израильские военные уничтожили боевика в школе «Аль-Бурак», где тот скрывался с сослуживцами. Огонь ЦАХАЛ настиг других палестинских военных под тем же командованием.

В пресс-службе израильской армии подчеркнули, что действия Сиама в очередной раз продемонстрировали использование ХАМАС мирных жителей Газы в качестве живого щита.

Ранее военная авиация ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за спецоперации движения ХАМАС Джамаля Муссу. До этого Армия обороны Израиля уничтожила десятки палестинских военных в ходе вооруженного столкновения на севере Газы.