07 апреля 2024, 17:12

ЦАХАЛ ликвидировал 19 из 24 батальонов ХАМАС с начала эскалации

Global Look Press
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За шесть месяцев боевых действий израильская армия ликвидировала 19 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чьи слова привело РИА «Новости».

Он напомнил, что с момента эскалации конфликта прошло ровно полгода. За это время ЦАХАЛ очистил больницу «Аш-Шифа» и многие другие штаб-квартиры террористов, разрушил заводы по производству ракет, боеприпасов и оружия. Армия продолжает планомерно уничтожать подземелье ХАМАС.

«Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС. <…> Мы в одном шаге от победы», - подчеркнул Нетаньяху.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о 600 военнослужащих , которые погибли с момента эскалации конфликта. Число жертв в рядах ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа составило 256 военных.

Израиль Оружие Армия Конфликт Израиля и Палестины
07 апреля 2024, 17:31
Акция протеста из-за закрытия границы с Россией прошла в Финляндии
Global Look Press
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В Хельсинки русскоязычные жители провели марш-протест из-за закрытия пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Мероприятие стартовало у центрального железнодорожного вокзала. Участниками протестного марша стали около полусотни человек. В сопровождении двух полицейских машин демонстранты прошли по центральной части столицы Финляндии к парламенту.

Участники несли плакат с надписью на финском языке: «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои». Аналогичные протесты пройдут в Тампере и Лаппеенранта.

Подобная акция прошла в Финляндии в январе. Митинг организовали активисты Александровского общества.

Финляндия Протесты Россия
07 апреля 2024, 16:20
Странам Юго-Восточной Азии предложили объединиться по примеру шенгена
Freepik
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Страны Юго-Восточной Азии могут разработать и ввести совместную визовую программу, сходную с европейской шенгенской визой. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сретта, сообщило агентство Bloomberg.

Переговоры о визовой программе таиландская сторона провела с Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом. За прошлый год эти страны приняли около 70 миллионов туристов.

Благодаря новой инициативе путешественники смогут беспрепятственно перемещаться между шестью государствами. Совместную визовую программу страны Юго-Восточной Азии обсуждают уже более 20 лет, но сейчас стороны могут достигнуть договоренностей по этому вопросу, отметили в агентстве. По информации издания, страны хотят защитить свою экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».

Ранее Шри-Ланка продлила безвизовый режим для граждан России и еще шести государств. Путешественники из РФ смогут посетить экзотическую страну без визы до 30 апреля.

Визы Таиланд Экономика Вьетнам Азия
07 апреля 2024, 13:54
Взрыв на стрельбище в Тбилиси унес жизни двух человек
Unsplash
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В Тбилиси произошел взрыв на стрельбище — погибли два человека и пострадали еще четверо. Об этом информировало МВД Грузии в Facebook*.

«На место происшествия прибыли сотрудники МВД, в том числе пожарные, представители патрульной и криминальной полиции», - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в разные больницы. По данным ведомства, на месте происшествия «в настоящее время принимаются все необходимые меры».

Причина взрыва официально не сообщается. Однако, по данным канала Mtavari Arkhi, на улице Бочорма в частном стрельбище Battleground взорвался газовый баллон.

Накануне, 6 апреля, взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Татарстане во время установки натяжного потолка. Возник пожар , огонь распространился на 80 квадратных метров.

Погиб один человек , еще двое пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

Грузия Взрывы Полиция
07 апреля 2024, 13:43
Франция прекратила контакты с Россией по борьбе с терроризмом
Unsplash
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Французская сторона прервала контакты с России в области борьбы с терроризмом. Об этом сообщил посол Алексей Мешков в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Ранее странам удалось наладить эффективное сотрудничество по антитеррору, но недавно Франция прекратила все коммуникации в этой сфере. Европейское государство ввело специальную систему сотрудничества по вопросам безопасности со всеми иностранными посольствами. Россию даже не уведомили об этой инициативе.

По словам Мешкова, российские дипломаты не получили пропуска для передвижения по городу в период Олимпийских игр. Это затрудняет работу, подчеркнул посол.

Французский министр обороны Себастьян Лекорню ранее провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и выразил соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Одновременно с этим Лекорню попытался убедить главу Минобороны России в непричастности Украины и Запада к трагедии.

Терроризм Россия Франция

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