ЦАХАЛ ликвидировал 19 из 24 батальонов ХАМАС с начала эскалации

Он напомнил, что с момента эскалации конфликта прошло ровно полгода. За это время ЦАХАЛ очистил больницу «Аш-Шифа» и многие другие штаб-квартиры террористов, разрушил заводы по производству ракет, боеприпасов и оружия. Армия продолжает планомерно уничтожать подземелье ХАМАС.

«Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС. <…> Мы в одном шаге от победы», - подчеркнул Нетаньяху.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о 600 военнослужащих , которые погибли с момента эскалации конфликта. Число жертв в рядах ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа составило 256 военных.