ЦАХАЛ достиг предела возможностей в борьбе на полтора фронта

Шиитская группировка «Хезболла» усилила атаки по северу Израиля , пока ЦАХАЛ сосредоточился на подготовке к крупномасштабной операции в секторе Газа на юге, указал автор материала.

«Сейчас мы сталкиваемся с полутора фронтами, и это одна из причин того, почему террористическая операция ХАМАС оказалась настолько успешной в „черный шаббат“. <…> Западный берег может взорваться в любой момент. <…> Три фронта в открытом бою истощат наши ресурсы», - заявил представитель ЦАХАЛ.

С 2006 года возможности «Хезболлы», по словам источников издания, возросли в геометрической прогрессии. Группировка превратилась из небольшой элитной организации, насчитывающей несколько тысяч человек, в полноценную военную боевую силу с арсеналом в 150 тысяч ракет разного типа.

Американский дипломат в комментарии Vice предупредил, что она имеет большой военный потенциал. По его словам, до сих пор неясно, вступит ли она в бой во время операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Другие собеседники заявили журналистам, что израильская армия достигла предела своих возможностей.

У границы Израиля с Ливаном ночью 24 октября ликвидировали пять групп боевиков , готовивших нападения. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к атакам на этом направлении.