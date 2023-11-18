18 ноября 2023, 10:20

ЦАХАЛ дал работникам больницы «Аш-Шифа» час на эвакуацию — СМИ

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ЦАХАЛ связался с больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа и сообщил о проведении военной операции в этом районе. Израильские военные дали персоналу час на эвакуацию. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил один из врачей.

По данным издания Al Hadath , израильская армия заблокировала здание больницы «Аш-Шифа» несмотря на то, что в ней не было боевиков. Военные задерживали пациентов и медперсонал, устраивали допросы и обыски.

Телеканал отметил, что жители сектора Газа, оказавшиеся в госпитале, оказались отрезанными от внешнего мира. У них нет доступа к воде, продуктам питания и медикаментам, добавили в издании.

Директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия рассказал, что из-за осады погибли все пациенты в реанимации медицинского учреждения. По его словам, ЦАХАЛ уже в течение недели проводит военную операцию на территории госпиталя, из-за обстрелов и блокады погибли 54 человека. Он признался, что госпиталь превратился в «кладбище, тюрьму и израильские казармы».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 09:59
Тела двух россиян нашли в горячем источнике в Гималаях — СМИ
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Тела двух туристов из России нашли в долине реки Парвати в двух километрах от населенного пункта Маникаран на севере Индии. Об этом сообщило издание The Times of India.

«Полиция обнаружила тела, плавающие в бассейне с горячими источниками в Тегри», - уточнили журналисты.

Рядом с мужчиной и женщиной правоохранители нашли паспорта и мобильные телефоны. В гостевом доме лежала записка на английском языке с просьбой отправить личные пары в российское посольство.

Правоохранители подозревают, что молодые люди умерли из-за передозировки наркотиков.

«Мы проверяем все версии», - заявил сотрудник полиции штата Химачал-Прадеш.

Ранее на юге Индии погибли 10 пассажиров поезда. В штате Андхра-Прадеш состав, следующий по маршруту Визага - Раягада, остановился из-за неполадок с воздушным кабелем. Скорый поезд врезался в него, в результате аварии с рельс сошли несколько вагонов. Из-за столкновения погибли 10 человек, еще 25 пассажиров получили травмы.

Индия Туризм Россия
18 ноября 2023, 09:56
Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией
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С 18 ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией якобы из-за наплыва мигрантов. Как написал «Коммерсант», за день до этого убежища у страны просили 163 человека.

С 18 ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией якобы из-за наплыва мигрантов. Как написал «Коммерсант» , за день до этого убежища у страны просили 163 человека.

«Южный» был крупнейшим по пассажиропотоку и ближайшим к Петербургу пунктом пропуска на границе с Россией. Решение о его закрытии будет действовать до 18 февраля. В это время пассажирско-грузовое движение сосредоточат на четырех северных пунктах пропуска.

Ограждения на финско-российской границе должны были установить в ночь на 18 ноября.

Решение правительства Финляндии вызвало беспокойство у российского посольства. Дипломаты потребовали у своих коллег объяснений. В МИД РФ назвали «очень странными» обвинения, будто Россия направляет беженцев к границе.

Тысячи финнов выступили против закрытия границы с Россией. Они объясняли, что по другую сторону границы живут их родственники.

О закрытии КПП также высказались проживающие в Финляндии россияне.

Ранее финские пограничники применили газ против людей на границе с Россией. Около 30 человек прибыли к переходу «Ниирала» на велосипедах и пешком.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 09:37
Украину и Израиль не упомянули в итоговой декларации саммита АТЭС
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Ситуация на Украине и конфликт на Ближнем востоке не вошли в итоговую декларацию глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Документ опубликовали на сайте организации.

Форум лидеров АТЭС 2023 года «Золотые ворота» завершился 17 ноября в Сан-Франциско. По итогам мероприятия участники приняли декларацию, которую согласовали все главы делегаций. Целью документа стало создание стабильного будущего и способствование экономическому росту региона.

«Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективная политика требует в первую очередь реагирования на интересы всех наших людей и экономик», - отметили в декларации.

Глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук подтвердил, что документ приняли с учетом позиции России. По его словам, декларация рассматривала основные экономические проблемы, а также вопросы климата и цифровой трансформации. Оверчук назвал прошедший саммит успешным.

Саммиты Израиль Россия Украина Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 09:18
Зампред Госдумы объяснил скандальные слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
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Белый дом продолжил проводить неоколониальную политику, и слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине подтверждают этот факт. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред Госдумы Александр Бабаков.

Он связал скандальное заявление Байдена с официальной позицией «всего американского политического истеблишмента». По его мнению, США сделали неоколониализм своей официальной стратегией.

«Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина „диктатором“ - не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена», - отметил Бабакин.

Зампред ГД добавил, что американское правительство строит торговые отношения с другими государствами, основываясь на силовом преимуществе. Он напомнил, что США вводили жесткие заградительные пошлины в отношении Китая, в том числе в сфере технологий и сельского хозяйства.

«Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США», - заключил Бабакин.

Ранее американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. После встречи Байден назвал председателя КНР «диктатором».

США Госдума РФ Китай Джо Байден

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