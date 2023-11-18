По данным издания Al Hadath , израильская армия заблокировала здание больницы «Аш-Шифа» несмотря на то, что в ней не было боевиков. Военные задерживали пациентов и медперсонал, устраивали допросы и обыски.

Телеканал отметил, что жители сектора Газа, оказавшиеся в госпитале, оказались отрезанными от внешнего мира. У них нет доступа к воде, продуктам питания и медикаментам, добавили в издании.

Директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия рассказал, что из-за осады погибли все пациенты в реанимации медицинского учреждения. По его словам, ЦАХАЛ уже в течение недели проводит военную операцию на территории госпиталя, из-за обстрелов и блокады погибли 54 человека. Он признался, что госпиталь превратился в «кладбище, тюрьму и израильские казармы».