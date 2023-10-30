ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру Сирии

«Некоторое время назад, в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории», - заявили в пресс-службе.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана израильский самолет нанес удары по объектам, принадлежащим «Хезболле» в Ливане. Уточнялось, что под огнем оказались военная инфраструктура.

Израильские солдаты также нанесли удары по сирийской территории 25 октября, указав, что удары пришлись по военной инфраструктуре и минометным установкам армии Сирии.

Накануне армия Израиля предотвратили проникновение в страну представителей палестинских радикалов из сектора Газа. Террористов обнаружили, когда они выходили из шахты туннеля рядом с погранпереходом «Эрез».