ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру Сирии
Армия обороны Израиля обстреляла военную инфраструктуру на территории Сирии в ответ на атаку на страну. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад, в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории», - заявили в пресс-службе.
Позже ЦАХАЛ сообщил, что в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана израильский самолет нанес удары по объектам, принадлежащим «Хезболле» в Ливане. Уточнялось, что под огнем оказались военная инфраструктура.
Израильские солдаты также нанесли удары по сирийской территории 25 октября, указав, что удары пришлись по военной инфраструктуре и минометным установкам армии Сирии.
Накануне армия Израиля предотвратили проникновение в страну представителей палестинских радикалов из сектора Газа. Террористов обнаружили, когда они выходили из шахты туннеля рядом с погранпереходом «Эрез».