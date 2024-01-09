ЦАХАЛ атаковал убежище «Врачей без границ» в секторе Газа

В результате атаки ЦАХАЛ четыре человека получили ранения, среди них - один ребенок. В момент удара в убежище находились более 100 работников организации вместе с семьями.

«Врачи без границ» отметили, что в израильские военные были в курсе, где располагается убежище. Теперь организации предстоит разобраться, что же произошло.

В декабре «Врачи без границ» обвинили ЦАХАЛ в уничтожении оборудования. В организации заявили, что на технике есть символика учреждения, в связи с чем атаки армии Израиля можно назвать намеренными.

Число жертв в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 23 тысячи. Ранения получили 58 926 человек. Обострение произошло 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС выпустило по территории Израиля тысячи ракет.