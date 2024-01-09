09 января 2024, 00:22

ЦАХАЛ атаковал убежище «Врачей без границ» в секторе Газа

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Армия обороны Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» в секторе Газа. Об этом представители учреждения сообщили в социальной сети Х.

В результате атаки ЦАХАЛ четыре человека получили ранения, среди них - один ребенок. В момент удара в убежище находились более 100 работников организации вместе с семьями.

«Врачи без границ» отметили, что в израильские военные были в курсе, где располагается убежище. Теперь организации предстоит разобраться, что же произошло.

В декабре «Врачи без границ» обвинили ЦАХАЛ в уничтожении оборудования. В организации заявили, что на технике есть символика учреждения, в связи с чем атаки армии Израиля можно назвать намеренными.

Число жертв в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 23 тысячи. Ранения получили 58 926 человек. Обострение произошло 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС выпустило по территории Израиля тысячи ракет.

Израиль Врачи Армия Конфликт Израиля и Палестины
09 января 2024, 00:38
Американец нашел телефон, выпавший из самолета с высоты почти 5 тысяч метров
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американец Шонатан Бейтс обнаружил телефон, выпавший из самолета компании Alaska Airlines. Как сообщил телеканал CNN, смартфон оказался в рабочем состоянии, несмотря на падение с высоты в 4,8 тысячи метров.

Американец Шонатан Бейтс обнаружил телефон, выпавший из самолета компании Alaska Airlines. Как сообщил телеканал CNN , смартфон оказался в рабочем состоянии, несмотря на падение с высоты в 4,8 тысячи метров.

Гаджет выпал у одного из пассажиров, когда у самолета Boeing 737-9 вырвало секцию фюзеляжа. Нашедший телефон Бейтс отметил, что смартфон сохранил зарядку и открылся на странице с багажной квитанцией, которую предъявлял его владелец перед полетом.

Американец передал находку в Национальный совет по безопасности на транспорте, где ему заявили, что его случай не уникален: телефон оказался вторым, упавшим с самолета Alaska Airlines. Найти удалось и оторвавшийся кусок фюзеляжа, необходимый для расследования ЧП: он рухнул на задний двор дома школьного учителя из Портленда.

Авария на Boeing 737-9 произошла 5 января: вместе с фюзеляжем от самолета отошел иллюминатор, из-за чего началась разгерметизация кабины. Самолет с 176 пассажирами на борту смог совершить экстренную посадку. После случившегося эксплуатацию этой модели Boeing временно прекратили.

США Смартфоны Самолеты Boeing
09 января 2024, 00:30
Финляндия прибегнет к разведданным, чтобы не открывать границу с Россией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Финские власти хотят продолжать держать границу с Россией закрытой, однако для этого нужны юридические основания, для которых могут применить разведывательные данные. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, сославшись на источник в кабинете министров.

«По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой <…> при условии, что для этого решения есть законные основания», - написано в статье.

По данным издания, власти могут сослаться на разведданные, которые указывают на якобы позволение России большому числу просителей убежища пересекать границу с Финляндией, если пункты пропуска снова откроют.

В Финляндии 15 декабря решили закрыть российско-финскую границу из-за проблем с миграцией. Меры будут действовать до 14 января включительно.

Как заявило финское правительство, Россия якобы использовала граждан третьих стран как инструмент «гибридного влияния», а устремившиеся из России потоки мигрантов угрожают национальной безопасности. Людям, которые получили отказ в предоставлении убежища, пообещали выплатить 5000 евро , если они по собственному желанию покинут Финляндию.

Финские власти хотят продолжать держать границу с Россией закрытой, однако для этого нужны юридические основания, для которых могут применить разведывательные данные. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat , сославшись на источник в кабинете министров.

Финляндия Россия
08 января 2024, 22:47
Российский сенатор заявил, что не только Польша скрывала улики в деле о «Северных потоках»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Информацию о том, что Польша скрывает улики в деле о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он поделился мнением в беседе с Lenta.ru.

Информацию о том, что Польша скрывает улики в деле о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он поделился мнением в беседе с Lenta.ru.

Политик отметил, что расследованию препятствовала не только польская сторона. Другие государства тоже «что-то скрывают», считает сенатор. Речь идет о Великобритании, Германии, Дании, Соединенных Штатах и Норвегии.

Польша действительно может держать много улик, добавил Джабаров. Эта страна имеет выход к Балтике и не заинтересована в российских поставках газа в Германию, объяснил сенатор.

«Я надеюсь, что после того, как мы решим задачи специальной военной операции (СВО), Польша немного поумнеет и будет более рассудительной», - сказал Джабаров.

Ранее в американской газете The Wall Street Journal появилась статья о том, что польские чиновники всячески препятствовали расследованию диверсий на «Северных потоках». Европейским следователям не спешили предоставить информацию и скрывали от них ключевые доказательства.

Великобритания Газ Польша Северный поток
08 января 2024, 22:05
Протестанты в Нью-Йорке перекрыли основные мосты города
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Участники протеста в центре Нью-Йорка заблокировали движение на трех мостах и тоннеле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую полицию.

Очевидцы выложили в соцсети видео с места событий. На кадрах видно, что люди выступают в поддержку Палестины.

«У нас все силы отреагировали. На данный момент Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост, туннель Холланда [заблокированы]», - сообщили в правоохранительных органах Нью-Йорка.

Полицейские предупредили водителей насчет проблем с проездом рядом с мостами и туннелем. Манифестанты встали в колонну поперек каждой из вышеперечисленных магистралей. Люди просят о немедленном снятии блокады с сектора Газа и прекращении огня в анклаве. Также протестанты призывают прекратить оккупацию палестинских территорий со стороны Израиля.

Ранее в Минздраве сектора Газа сообщили, что количество жертв после израильских ударов по анклаву превысило 23 тысячи человек. Также почти 59 тысяч жителей получили ранения.

Израиль Нью-Йорк Полиция Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме