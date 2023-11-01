ЦАХАЛ атаковал противотанковыми ракетами ячейку боевиков в Ливане

Израильские военные получили информацию, что ячейка ливанских боевиков готовилась обстрелять район города Зарит. Кроме того, боевое крыло в Ливане ранее атаковало территорию Израиля рядом с населенным пунктом Йифта.

«Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана по израильской территории в районе Зарита», - указали в пресс-службе.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что участники «Хезболлы» регулярно атакуют Израиль , но при этом не решаются принять полноценное участие в палестино-израильском конфликте.

Он назвал ливанское движение более серьезным противником по сравнению с ХАМАС и добавил, что ЦАХАЛ столкнется с большими проблемами в случае вмешательства «Хезболлы» в военные действия. Дандыкин напомнил, что ливанская группировка смогла успешно отразить нападение Израиля в 2000 году.