20 ноября 2024, 15:51

ЦАХАЛ атаковал город в сирийской провинции

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сирийский город Пальмира в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA.

Журналисты отметили, что под обстрел попала промышленная зона, а также жилые строения.

«В Пальмире хорошо слышали звуки выстрелом. Последствия стали результатом агрессии Израиля против промышленного города и жилых домов», - заявили они.

Телеканал Al-Ikhbaria со ссылкой на источник отметил, что в результате атаки ранения получили несколько человек. Информация о жертвах не поступала.

Самолеты ВВС Израиля атаковали иранский машиностроительный завод Saba в населенном пункте Хесья в сирийской провинции Хомс.

В конце октября ЦАХАЛ уничтожил сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в иранском городе Парчин. Эти данные подтвердили сразу три американских официальных лица.

Израиль Сирия
20 ноября 2024, 14:02
Планы Запада по вторжению в страну раскрыли в Белоруссии
РИА «Новости»
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Запад запланировал совершить военное вторжение в Белоруссию. На протяжении нескольких лет за рубежом действует план, в котором четко расписаны все этапы и роли. Об этом сообщил белорусский канал ОНТ.

«Военное вторжение готовится в Белоруссию. За рубежом несколько лет действует четкий план, в котором расписаны все роли и этапы», - отметили авторы публикации.

Журналисты добавили, что провели собственное расследование и покажут в среду вечером фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

Лидер республики Александр Лукашенко отмечал, что западные страны стремятся ослабить влияние России и Белоруссии , поэтому ищут всевозможные поводы для критики для достижения этой цели.

Он подчеркивал, что вступать в конфликт со странами-членами Североатлантическим альянсом или соседними государствами никто не собирается.

Белоруссия Запад
20 ноября 2024, 14:00
Центральный зоопарк Пхеньяна пополнили медведи и яки из России
РИА «Новости»
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Более 70 зверей и птиц прилетели в Пхеньян в сопровождении ветеринаров Московского зоопарка. В список вошли африканский лев, два бурых медведя, столько же домашних яков, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов, 40 уток-мандаринок. Как сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии, это подарок президента России Владимира Путина корейскому народу.

Животных разместят в Центральном зоопарке Пхеньяна, который вошел в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, прилетевший в столицу КНДР для передачи животных, заявил, что сотрудничество включает в себя не только экономику, торговлю и промышленность, но природоохранные проекты.

«Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих - львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание», - заявил Козлов.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что передача животных стала продолжением начатого сотрудничество с Центральным зверинцем Пхеньяна.

«Мы планируем расширить взаимодействие с северокорейскими коллегами в вопросах, которые касаются совместной научной и просветительской деятельности, а также обмена опытом и информацией по уходу за редкими видами животных», - пояснила она.

В конце августа президент России Владимир Путин отправил в подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну табун орловских рысаков. В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что все лошади чипированы, что говорит о чистоте породы.

Россия КНДР Животные Зоопарки Владимир Путин
20 ноября 2024, 10:34
В визите Путина в Индию увидели важный сигнал об очередном провале Запада
РИА «Новости»
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Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию стал свидетельством того, что Запад провалил все попытки изолировать российского лидера. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 ноября отмечал, что в ближайшее время стороны должны согласовать даты визита главы государства в Индию.

«Путин намерен отправиться с визитом в Индию. Это еще один признак того, что все усилия Запада во главе с США изолировать президента России на мировой арене вновь терпят неудачу», - заявили журналисты.

В октябре премьер-министр Индии Нарендра Моди посещал саммита БРИКС в Казани. На одной из встреч Путин заявил, что у них такой высокий уровень отношений, что понимают друг друга даже без переводчика.

Глава МИД Сергей Лавров ранее констатировал, что попытки изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско.

Индия Международные отношения Россия Владимир Путин
20 ноября 2024, 03:21
Байдена на саммите G20 выдали за главаря «Аль-Каиды»
РИА «Новости»
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Во время трансляции саммита G20 в Рио-де-Жанейро бразильская телеведущая Ана Мария Брага случайно назвала президента США Джо Байдена основателем террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном. Неловкий момент попал в соцсеть X.

Брага ошиблась, перечисляя участников протокольных мероприятий на полях саммита. Она представила президента США бен Ладеном.

«Серия официальных фотографий - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США», - сказала телеведущая.

Коллега поправил ее, и оба журналиста рассмеялись. Брага оправдалась тем, что сложно вести ранние эфиры.

Это не единственный курьезный случай с Байденом на саммите G20. После выступления он случайно забрел в тропический лес , а также не принял участие в съемке для общей фотографии.

*«Аль-Каида» - международная террористическая организация, запрещена в России.

США Бразилия Телевидение Джо Байден Саммит G20 в Бразилии

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