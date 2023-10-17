ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа
ЦАХАЛ атаковал за ночь более 200 военных объектов в палестинском анклаве. Об этом заявила пресс-служба армии Израиля.
«За ночь Армия Израиля атаковала более 200 военных террористических объектов организации ХАМАС и „Исламского джихада“ по всей территории сектора Газа», - отметили в ведомстве.
Помимо военной инфраструктуры, армия с помощью истребителей нанесла удар по штаб-квартире организации ХАМАС и ликвидировала военного агента.
Ранее армия Израиля сообщила об уничтожении в палестинском анклаве одного из руководителей радикального движения.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 17 октября в беседе с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Израиль будет добиваться полного уничтожения военного потенциала ХАМАС.
На сессии в Кнессете он сравнил палестинское радикальное движение с новой версией нацизма и призвал мир объединиться, чтобы уничтожить эту угрозу. По мнению Нетаньяху, противостояние Израиля и ХАМАС является экзистенциальной борьбой.