04 декабря 2023, 10:50

ЦАХАЛ атаковал 200 объектов ХАМАС в секторе Газа

Global Look Press
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Армия обороны Израиля за минувшую ночь нанесла удары по 200 военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Сухопутные войска Израиля продолжают бои в анклаве, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Самолеты ВВС Израиля нанесли массированный удар по Газе. При атаке уничтожили инфраструктуру, расположенную внутри школ на севере анклава, а также склады с боеприпасами.

В заявлении израильской армии отметили, что военнослужащие обнаружили две тоннельные шахты с оружием, принадлежащим ХАМАС. Одну из шахт заминировали.

Разведка ЦАХАЛ также сообщила о гибели командира батальона ХАМАС Вессама Фархата, которого Израиль считает причастным к атакам 7 октября. По данным военных, палестинского военачальника ликвидировали в результате бомбардировки ВВС Израиля.

Ранее в израильской армии заявили, что не планируют снижать интенсивность боевых действий в Газе.

Конфликт Израиля и Палестины
04 декабря 2023, 10:37
Си Цзиньпин предложил Лукашенко вместе добиваться мировой справедливости
Global Look Press
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Китай и Белоруссия стали важными участниками реформирования системы глобального управления. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Александру Лукашенко, что его страна готова в сотрудничестве с республикой добиваться мировой справедливости, сообщил CCTV.

Переговоры прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Си Цзиньпин заметил, что с февральского визита Лукашенко многое изменилось, отношения между странами стали еще крепче.

Китай поддержал национальные интересы Белоруссии, выступил против вмешательства внешних сил в ее внутренние дела. Китайский лидер заявил, что готов укреплять стратегическое сотрудничество с республикой - важным участником реформирования мировой системы управления.

«Китай готов работать с Белоруссией <…>, содействовать реализации инициатив глобального развития, инициатив глобальной безопасности, защищать международное беспристрастие и справедливость», - сказал он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена углублять взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство. Политики обсудили инициативу «Один пояс - один путь» , совместные проекты и конфликт на Украине.

Визит Александра Лукашенко в Китай начался 3 декабря, напомнил RT. Поездка продлится два дня.

Белоруссия Международные отношения Переговоры Китай
04 декабря 2023, 10:06
Украинский посол заявил об уступках Польши в деле с блокировкой грузовиков на границе
РИА «Новости»
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Власти Украины и Польши пошли на компромисс, который должен снять блокировку движения на границе. Украинский посол в стране Василий Зварич заявил агентству «Укринформ», что у водителей больше нет оснований продолжать забастовку.

Власти Украины и Польши пошли на компромисс, который должен снять блокировку движения на границе. Украинский посол в стране Василий Зварич заявил агентству «Укринформ» , что у водителей больше нет оснований продолжать забастовку.

«Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы», - сказал он.

Дипломат выразил уверенность, что уступок кабмина достаточно для снятия блокады. Он заявил, что у водителей и фермеров больше нет оснований продолжать забастовку. Зварич заметил, что каждый день простоя на границе нанес экономике Украины большой ущерб.

Переезды через границу заблокировали в начале ноября. Бастующие требовали вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков, проверить компании, созданные после февраля 2022 года, и приостановить действие их лицензий.

Польских водителей не устроил также наплыв дешевой украинской рабочей силы. К началу декабря из-за акции бюджет Украины потерял 253 миллиона долларов.

Переговоры Украина Польша Забастовки
04 декабря 2023, 09:54
Более 10 человек погибли при извержении вулкана в Индонезии
Unsplash
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В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 альпинистов. Еще 12 пропали без вести. Об этом сообщил местный портал Tribune.

«По состоянию на утро понедельника 11 альпинистов нашли мертвыми. Еще трех человек эвакуировали», - рассказал глава спасательной службы Паданг Абдул Малик.

Личности погибших пока не установили. Всего во время извержения вулкана в ловушке оказались 75 альпинистов. Из них 49 удалось эвакуировать. Еще 12 человек не нашли.

Марапи до сих пор находится в зоне тревоги. По данным Японского метеорологического управления, столб пепла после извержения вулкана поднялся на 15 тысяч метров.

Как сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии РАН, пепловый шлейф с находящегося на Камчатке вулкана Шивелуч растянулся на 230 километров. Его высота составила до 2,5 километра. Действующий вулкан находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи, в котором приживают около пяти тысяч человек.

Индонезия Вулканы
04 декабря 2023, 09:47
Си Цзиньпин выступил против вмешательства других стран в дела Белоруссии
Global Look Press
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Китай выступает против вмешательства других стран во внутренние дела Белоруссии. На это указал лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который находится с визитом в Пекине, сообщило РИА «Новости».

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Белоруссия должна следовать собственному пути, который соответствует ее национальным интересам.

Китай готов раскрывать потенциал взаимного сотрудничества, усиливать политическое доверие и содействовать развитию двусторонних отношений. Это принесет пользу народам двух стран, подытожил китайский лидер.

Визит Лукашенко в Китай продлится до вечера 4 декабря. Известно, что президент Белоруссии также планирует принять участие в мероприятиях социально-гуманитарной направленности.

До этого он приезжал в Китай в конце февраля 2023 года. Тогда стороны заключили договоренности, экономический эффект от которых превысил 3,5 миллиарда долларов (314,1 миллиарда рублей).

Белоруссия Китай

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