ЦАХАЛ атаковал 200 объектов ХАМАС в секторе Газа

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Самолеты ВВС Израиля нанесли массированный удар по Газе. При атаке уничтожили инфраструктуру, расположенную внутри школ на севере анклава, а также склады с боеприпасами.

В заявлении израильской армии отметили, что военнослужащие обнаружили две тоннельные шахты с оружием, принадлежащим ХАМАС. Одну из шахт заминировали.

Разведка ЦАХАЛ также сообщила о гибели командира батальона ХАМАС Вессама Фархата, которого Израиль считает причастным к атакам 7 октября. По данным военных, палестинского военачальника ликвидировали в результате бомбардировки ВВС Израиля.

Ранее в израильской армии заявили, что не планируют снижать интенсивность боевых действий в Газе.