Бывшую квартиру Зеленских в Крыму выставили на торги за 24,6 млн рублей

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Общая площадь квартиры - 119,5 «квадратов». Жилплощадь находится на пятом этаже, а с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец.

Квартиру национализировали в марте, а спустя семь месяцев выставили на торги. Зеленские пожить там не успели. В квартире только побелены стены, крымские власти также не поводили никаких работ после передачи недвижимости в собственность республики.

Торги будут проходить до 30 октября , заявки можно подать до 26-го. Однако есть одно условие: участники должны внести задаток в размере половины начальной цены.

Ранее стало известно, что жена Владимира Зеленского потратила в Нью-Йорке более миллиона долларов на украшения Cartier. Супруга украинского лидера посетила магазин во время поездки, в ходе которой Зеленский выступал на Генассамблее ООН, требуя от Запада вооружение и деньги.

Квартира в центре поселка Ливадия в Ялте, которая раньше принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской, выставили на торги в состоянии предчистовой отделки. Как сообщил корреспондент ТАСС , начальная стоимость - 24,6 миллиона рублей.