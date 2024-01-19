Бывшую фракцию Синдзо Абэ обвинили в финансовых махинациях с пожертвованиями

Прокуратура Токио предъявила обвинения в нарушении финансовой отчетности одному действующему и двум бывшим бухгалтерам трех фракций ЛДП. Парламентскими объединениями в разное время руководили экс-генсек партии Тосихиро Никаи, действующий премьер Фумио Кисида и бывший глава правительства Синдзо Абэ. По версии следствия, сотрудники не указали доходы от платных партийных собраний на сумму 30 миллионов иен (200 тысяч долларов).

Под следствие попали два депутата фракции покойного премьера. Ясутада Оно обвинили в получении откатов при сборе политических пожертвований на 50 миллионов иен (336 тысяч долларов), Яити Танигаву - на 40 миллионов иен (269 тысяч долларов).

«Я заявил, что для восстановления доверия к политике фракция „Котикай“ будет распущена. Но о других фракциях я не нахожусь в той позиции, чтобы об этом говорить», - объявил Фумио Кисида.

Из-за скандала, по словам премьера, к фракциям ЛДП начали относиться предвзято. Фумио Кисидо предложил для восстановления доверия ввести правила работы политических организаций.

В 2022 году в Японии прогремело громкое коррупционное дело , связанное с проведением Олимпиады в Токио. Обыски прошли в офисах компаний Sun Arrow Inc. и ADK.