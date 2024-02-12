12 февраля 2024, 07:48

Бывший врач Белого дома забил тревогу из-за проблем у Байдена

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Когнитивные проблемы американского президента Джо Байдена стали настоящей угрозой для США. Об этом изданию Fox News заявил бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

«У Байдена есть серьезные проблемы. Для США это настоящий вопрос национальной безопасности, Джо становится хуже практически с каждым днем», - сказал он.

Джексон отметил, что во время работы в администрации Барака Обамы наблюдал за состояние Байдена практически каждый день, но с тех пор его состояние сильно ухудшилось.

«Мне кажется, что Байдену не стоило баллотироваться. Сейчас он вредит имиджу целой страны на международной арене и не годится в качестве верховного главнокомандующего. Всем понятно, что с ним что-то не так, пора прекращать это скрывать», - добавил бывший врач Белого дома.

Ранее хирург Марти Макари заявил, что у Байдена присутствуют симптомы возрастной деменции , которую в настоящее время излечить невозможно.

США Врачи Джо Байден
12 февраля 2024, 08:25
Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике Евросоюза
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отказ Евросоюза от поставок российских энергоресурсов привел к инфляции, стагнации экономики и зависимости от сжиженного природного газа из США. Об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

По его словам, после ограничения энергопоставок из России Евросоюз оказался вынужден посадить собственную экономику на «сухой паек».

«С осени 2022 года она перешла в состояние стагнации. Вот уже несколько кварталов кряду в ЕС фиксировали почти нулевые темпы ВВП. По итогам 2023 года рост составит всего 0,6%, при этом немецкая экономика полностью ушла в минус», - сказал дипломат.

Логвинов подчеркнул, что повышение стоимость энергоносителей спровоцировало высокую инфляцию в еврозоне, которая достигала рекордного показателя осенью 2022 года.

«Результатом этих действий стало проседание потребительского спроса и падение реальных доходов населения», - добавил он.

Ранее последствия отказа от российского газа для Европы раскрыли в Норвегии.

Газ Россия Евросоюз Экономика
12 февраля 2024, 07:33
Австралия выразила обеспокоенность из-за операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа
Читайте нас в: Google Новости
Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что власти глубоко обеспокоены из-за сообщений СМИ о военной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Рафах, который находится на юге Газы. Ее заявление опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Многие друзья Израиля, включая Австралию, выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об израильской военной операции в Рафахе», - отметила Вонг.

Она подчеркнула, что уже большое количество беженцев по приказу Израиля перемещены в другие регионы. Тель-Авив должен проявить осторожность в отношении гражданских лиц, добавила министр.

Нарушение обязательств по защите мирных жителей вредит интересам Израиля. Поэтому в Тель-Авиве обязаны прислушаться к международному сообществу, подытожила глава австралийского МИД.

Ее заявление прозвучало после сообщения телеканала Al Mayadeen об ударах израильской авиации по Рафаху. По данным СМИ, в результате атаки погибли более 100 человек, свыше 230 получили ранения.

Саудовская Аравия призвала ООН собрать экстренное заседание из-за ситуации вокруг города Рафах.

Израиль Австралия Палестина
12 февраля 2024, 06:18
Решение Байдена по экспорту газа в Европу назвали пророссийским
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден ввел мораторий на новые сделки по экспорту газа. Его решение, призванное задобрить избирателей, сыграет на пользу России. Оно позволит ей заработать больше денег, заявил обозреватель Hrot24 Франтишек Новак.

Решение Джо Байдена, по его мнению, мотивировано попыткой успокоить левых избирателей-демократов. Профессор экологии Корнелльского университета Роберт Уоррен Ховарт выпустил исследование о том, что с точки зрения экологии экспорт СПГ из Америки в Европу вреднее, чем сжигание местного угля. Однако, заявил Франтишек Новак, мораторий вызвал панику и заставил европейцев усомниться в том, что США - надежный поставщик.

«В конечном итоге от этого может выиграть Россия, которая пытается увеличить производство сжиженного газа», - заявил он.

Обозреватель предупредил, что из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Франтишек Новак заявил, что особенно сильно пострадают Германия и Чехия, а заработает - Россия. По его информации, она распланировала несколько проектов по СПГ, в том числе строительство терминала в Мурманске.

В 2023 году Россия нарастила поставки СПГ во Францию почти в полтора раза. Основным пунктом приема стал терминал в Монтуар-де-Бретань.

США Экспорт Газ Россия Джо Байден Экономика
12 февраля 2024, 04:46
Российская компания под санкциями впервые после 2022 года выиграла иск в арбитраже
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российская компания «Силовые машины» бизнесмена Алексея Мордашова, находящаяся под американскими санкциями с 2018 года, выиграла в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) иск против  вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam). Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По данным агентства, этот случай стал первым с 2022 года, когда находящаяся под антироссийскими ограничениями компания смогла выиграть иск в международном арбитраже.

Еще в 2019 году организация «Силовые машины» инициировала арбитражное разбирательство в Сингапуре. Компания потребовала вернуть средства, потраченные на совместный с PetroVietnam Technical Services Corporation проект, контракт на который подписали в 2013 году. Стоимость соглашения оценили в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ДубльГИС» к Google о признании незаконным исключение приложения «2ГИС» из сервиса Google Play. Американская корпорация удалила программу с платформы в мае 2023 года.

Суд Санкции Деньги

Новости по теме