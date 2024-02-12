Бывший врач Белого дома забил тревогу из-за проблем у Байдена

«У Байдена есть серьезные проблемы. Для США это настоящий вопрос национальной безопасности, Джо становится хуже практически с каждым днем», - сказал он.

Джексон отметил, что во время работы в администрации Барака Обамы наблюдал за состояние Байдена практически каждый день, но с тех пор его состояние сильно ухудшилось.

«Мне кажется, что Байдену не стоило баллотироваться. Сейчас он вредит имиджу целой страны на международной арене и не годится в качестве верховного главнокомандующего. Всем понятно, что с ним что-то не так, пора прекращать это скрывать», - добавил бывший врач Белого дома.

Ранее хирург Марти Макари заявил, что у Байдена присутствуют симптомы возрастной деменции , которую в настоящее время излечить невозможно.