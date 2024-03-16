Бывший вице-президент США отказался поддержать Трампа на выборах

«Ни для кого не является сюрпризом, что в этом году Дональда Трампа я не поддерживаю», - сказал Пенс.

Изначально он также планировал принять участие в предвыборной гонке, однако вышел из нее. Пенс отмечал, что не может позволить себе поддержать Трампа с чистой совестью из-за слишком большой разницы во взглядах.

«Я ясно дал понять о глубоких разногласиях между мной и Трампом по ряду вопросов», - добавил политик.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит нынешний глава государства Джо Байден, а Республиканскую - Дональд Трамп. Оба кандидата уже получили необходимое количество мандатов для выдвижения своих кандидатур.