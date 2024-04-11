Бывший вице-президент Эквадора попытался покончить с собой

Корреа рассказал, что дети Хорхе Гласа смогли связаться с политиком через Zoom.

«Мы подтвердили, что экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест и объявил голодовку. Мы возлагаем на [президента Эквадора] Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе», - написал Корреа.

В субботу, 6 апреля, полиция Эквадора взяла штурмом мексиканское посольство в Кито, где укрывался бывший вице-президент Хорхе Глас. В администрации президента страны Даниэля Нобоа заявили, что политика приговорили к тюремному заключению, а предоставление ему убежища в дипмиссии было незаконным. После этого Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором.