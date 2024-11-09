09 ноября 2024, 00:06

Бывший спортсмен вытащил соперника из кишащей крокодилами реки

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В Австралии бывший спортсмен Мерв Хьюз стал героем, когда вытащил из кишащей крокодилами реки своего экс-соперника Яна Ботэма. Об этом сообщило издание Herald Sun.

Бывшие соперники - 68-летний британец Ботэм и 63-летний австралиец Хьюз решили провести четыре дня на рыбалке. Во время перехода с одной лодки на другую Ботэм споткнулся о веревку на борту и упал в реку. Хьюз не стал медлить и сумел вытащить напарника на берег до нападения хищников.

«Это все было очень быстро. Сейчас я в порядке», - заявил Ботэм.

Мужчина отделался только легкими синяками, полученными в результате падения.

До этого в Малави крокодил растерзал 40-летнего рыболова на глазах у его друзей. Мужчина работал в болоте недалеко от реки Шире.

Ранее в Индонезии итальянка погибла после встречи с рыбой-мечом. Женщина занималась серфингом, когда рыба выпрыгнула из воды и ударила ее своим носом, пронзив ей сердце на пять сантиметров.

Спасатели Австрия Спортсмены Рыбалка Реки
08 ноября 2024, 23:59
США обвинили Иран в попытке убить Трампа
РИА «Новости»
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Корпус стражей исламской революции Ирана участвовал в подготовке покушения на избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-служба Минюста США.

Ведомство предъявило обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери, который был одним из руководителей сети сообщников, занимавшихся ликвидацией «неугодных иранским властям людей».

«Объявленные сегодня обвинения разоблачают продолжающиеся наглые попытки Ирана напасть на граждан США, включая избранного президента Дональда Трампа», - заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, КСИР Ирана «сговорился с преступниками», чтобы расправляться с американцами на территории Соединенных Штатов.

Кандидат в президенты Дональд Трамп победил на выборах в США. В период предвыборной кампании сообщалось о покушениях на политика. Одно из них произошло в Пенсильвании, писали «Известия».

Стрелок ранил Трампа в ухо.

США ФБР Дональд Трамп Иран Покушение на Дональда Трампа
08 ноября 2024, 23:36
Макрон вступился за Украину перед Трампом
РИА «Новости»
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Европейские лидеры попросили избранного президента США Дональда Трампа не сокращать военную помощь Украине и начали обдумывать варианты на случай его отказа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Политики обсудили на ужине в Будапеште последствия прихода к власти республиканца, который выступил за сокращение трат на Украину и увеличение вклада Европы. Они начали переговоры о том, как помочь киевскому режиму без поддержки США.

Европейские лидеры обратились к Трампу с просьбой не сокращать финансирование. Некоторые попросили также о поддержке Украины в анонсированном переговорном процессе с Россией. Например, так поступил президент Франции Эммануэль Макрон, когда поздравлял американца с победой.

«В ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля», - сообщил источник газеты.

По его словам, Трамп вел себя уклончиво. Политик предпочел слушать и задавать вопросы, но не комментировать украинский вопрос.

Россия готова к переговорам по Украине, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин. Он сказал, что важно вести их на базе стамбульских соглашений.

Эммануэль Макрон Дональд Трамп Переговоры Отношения России и Украины
08 ноября 2024, 23:03
«Наслаждался моментом». Речь Путина на «Валдае» вызвала резонанс в западных СМИ
Пресс-служба Кремля
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Выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» вызвало бурную реакцию в десятках зарубежных СМИ. Журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал речь российского лидера бодрой.

По его словам, Путин «наслаждался моментом» и уверенно отвечал на вопросы аудитории.

Многие издания привели слова президента о победе Дональда Трампа на выборах в США. Издание The Associated Press процитировало Путина, говорящего о том, что Трамп мужественно вел себя после покушения. Также внимание журналистов привлекло заявление, что Россия готова вести с Соединенными Штатами диалог по Украине, но ждет «конкретных политических шагов».

Британская газета Daily Mail отметила тезис Путина о наступлении «нового мирового порядка», который формируется «прямо на наших глазах».

Президент выступил на пленарном заседании клуба «Валдай» в четверг, 7 ноября.

Диалог Путина с участниками дискуссии длился четыре часа и семь минут.

Дональд Трамп Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
08 ноября 2024, 21:48
Шольц закрыл глаза на оскорбление от Маска
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц решил проигнорировать оскорбление в свой адрес от американского бизнесмена Илона Маска. Он объяснил, что мнение бизнеса не отражает позицию всего государства, сообщило агентство Bloomberg.

Шольц ответил на вопросы журналистов в Будапеште на полях саммита Европейского политического сообщества. Они попросили его прокомментировать заявление Маска о том, что канцлер - глупец.

«В мире, в котором мы живем, интернет-компании не являются органами государства. Поэтому я вовсе никак не принял это к сведению», - ответил политик.

Канцлер добавил, что настроен поддерживать хорошие отношения с США. По его словам, это не зависит от того, кто займет пост президента.

Маск раскритиковал Шольца за раскол в правящей коалиции в Германии, сообщили «Известия». Разногласия между «Зелеными», Социал-демократической и Свободной демократической партиями возникли из-за разного подхода к восстановлению экономики и финансирования Украины.

Германия США Илон Маск Олаф Шольц

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