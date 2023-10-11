Бывший советский ученый погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле
В Израиле в результате атаки боевиков ХАМАС погибли советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Об этом сообщил бывший коллега ученого, академик РАН Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.
«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», - написал Хохлов.
Ученому был 81 год.
Хохлов рассказал, что Гредескул был учеником академика Ильи Лифшица, автором монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем» и более ста научных статей. В начале 90-х годов он переехал в Израиль, где работал в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве.
Ранее стало известно, что жертвами нападения боевиков ХАМАС на Израиль стали четверо россиян. Еще шестеро граждан России числятся пропавшими без вести.
Всего в ходе эскалации погибли более 800 граждан Израиля.