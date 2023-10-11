Бывший советский ученый погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле

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«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», - написал Хохлов.

Ученому был 81 год.

Хохлов рассказал, что Гредескул был учеником академика Ильи Лифшица, автором монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем» и более ста научных статей. В начале 90-х годов он переехал в Израиль, где работал в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве.

Ранее стало известно, что жертвами нападения боевиков ХАМАС на Израиль стали четверо россиян. Еще шестеро граждан России числятся пропавшими без вести.

Всего в ходе эскалации погибли более 800 граждан Израиля.