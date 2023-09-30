Бывший премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Украине
Передача оружия украинским вооруженными силам приносит только убийства. Такое заявление сделал бывший премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. Его слова привело издание The Telegraph.
«Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств», - сказал политик. Фицо призвал немедленно приступить к проведению мирных переговоров.
Также экс-премьер Словакии заявил о желании положить конец санкциям против России. По его словам, введенные ограничения только привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии.
Даже устаревшие и списанные танки Abrams США не спешат передавать Украине. По мнению капитана морской пехоты США Мэтью Хо, это связано с опасениями, что технику смогут перехватить российские военные. Он назвал Украину лишь пешкой в мировой игре между глобальными державами.
Издание Politico ранее сообщило, что Запад показал, что начал уставать от поддержки киевского режима и поставок оружия. Поворотным моментом в украинском конфликте может стать отставка председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.