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«Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств», - сказал политик. Фицо призвал немедленно приступить к проведению мирных переговоров.

Также экс-премьер Словакии заявил о желании положить конец санкциям против России. По его словам, введенные ограничения только привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии.

Даже устаревшие и списанные танки Abrams США не спешат передавать Украине. По мнению капитана морской пехоты США Мэтью Хо, это связано с опасениями, что технику смогут перехватить российские военные. Он назвал Украину лишь пешкой в мировой игре между глобальными державами.

Издание Politico ранее сообщило, что Запад показал, что начал уставать от поддержки киевского режима и поставок оружия. Поворотным моментом в украинском конфликте может стать отставка председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.