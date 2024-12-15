15 декабря 2024, 15:14

Бывший министр экономики ФРГ раскрыл причину распада «Светофора»

Unsplash
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Правящая в Германии «светофорная» коалиция распалась из-за разногласий. Такое заявление в интервью Berliner Zeitung сделал бывший министр экономики Кристиан Линднер.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении государственного долга. Это привело к разладу в правительстве.

«В конце концов „Светофор“ сам себя заблокировал», - объяснил экс-министр.

Ранее Шольц назвал отставку Линднера необходимой. Во время этого выступления канцлер заявил об умении немецких властей обращаться с деньгами, чем вызвал бурный смех у депутатов.

Германия Экономика Олаф Шольц
15 декабря 2024, 15:08
Мощный торнадо в Сан-Франциско сняли на видео
Unsplash
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Последствия мощного шторма в Калифорнии сняли на видео. Кадры показал американский телеканал CNN.

Торнадо обрушился на Сан-Франциско. Сильный ветер переворачивал автомобили и валил пальмы. Из-за стихии возникли перебои с электроснабжением.

Город впервые в истории включили в зону предупреждения о торнадо, однако Национальная метеорологическая служба не выявила признаков шторма. Скорость ветра в районе парка Золотые Ворота и округа Ричмонд достигала 128 километров в час.

В октябре шторм разбушевался в Сан-Паулу. В результате около 1,6 миллиона бразильцев остались без электричества. Скорость порывов ветра превышала 100 километров в час.

Шторм Видео Калифорния
15 декабря 2024, 11:25
Сирийская оппозиция обвинила Израиль в неправомерном нападении
Unsplash
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Лидер сирийской оппозиции и руководитель группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Израиль неправомерно напал на страну. Об этом он сообщил  в эфире телеканала Syria TV.

По словам аль-Джулани, для своих нарушений израильская сторона использует ложные предлоги.

«Аргументы Израиля слишком слабые и больше не оправдывают их недавние нарушения», - заявил он.

Лидер группировки отметил, что Израиль уже давно перешел все границы дозволенного в отношении Сирии. По мнению аль-Джулани, это грозит дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.

Днем ранее Израиль целенаправленно ударил по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где дислоцированы российские военные базы. Ракеты поразили склады с боеприпасами и командные пункты.

Также ВВС Израиля запустили ракеты по научно-исследовательскому центру в районе Аль-Сафира.

*Запрещенная в России террористическая организация

Израиль Сирия Захват власти в Сирии
15 декабря 2024, 11:08
Хабек сделал признание о «загнанных в угол» немецких предприятиях
Unsplash
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Из-за проводимой Германией экономической политики предприятия страны оказались «загнаны в угол». Об этом газете Bild заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

Он прокомментировал влияние исчезновения дешевого российского газа на немецкую бизнес-модель. По его словам, ФРГ является экспортным государством, нуждающемся в открытых рынках. Избранный президент США Дональд Трамп закрывает рынки, и то же самое делают власти КНР, подчеркнул вице-канцлер.

Хабек объяснил, что лоббирование Китаем своих электрокаров стало одной из главных проблем немецкого автопрома.

«Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет», - добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил, что страна не введет экономические ограничения против России. Порядка 56,15% компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) принадлежат находящимся под санкциями США «Газпрому» и «Газпром нефти».

Германия Санкции Экономика Промышленность
15 декабря 2024, 10:29
Заявление Франции о производстве беспилотников в Турции спровоцировало напряженность
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Доклад Министерства обороны Франции о производстве беспилотных летательных аппаратов Турцией вызвал дипломатический кризис между двумя странами из-за публикации фотографий стратегических объектов Анкары, сделанных со спутника. Об этом сообщил портала Defence Turk.

«Министерство национальной обороны Турции, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования», - отмечено в материале.

Турецкая сторона обратилась к соответствующему французскому ведомству, субподрядчикам и другим лицам, причастным к подготовке доклада, с просьбой удалить опубликованные фотографии и сам документ со своих сайтов. Однако, как сообщают французские издания, данный отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит никакой секретной информации.

Ранее Турция подала в США заявки на выход из санкционного списка по Газпромбанку. Турецкие представители подняли вопрос о выходе из списка стран с ограничениями во время переговоров с госсекретарем США Блинкеном в Анкаре. Белый дом ввел санкции против «Газпромбанка», а также против 50 российских банков с международными связями.

Турция Беспилотники Франция

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