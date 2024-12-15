Бывший министр экономики ФРГ раскрыл причину распада «Светофора»

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении государственного долга. Это привело к разладу в правительстве.

«В конце концов „Светофор“ сам себя заблокировал», - объяснил экс-министр.

Ранее Шольц назвал отставку Линднера необходимой. Во время этого выступления канцлер заявил об умении немецких властей обращаться с деньгами, чем вызвал бурный смех у депутатов.