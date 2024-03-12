Бывший инженер Boeing после дачи показаний умер при загадочных обстоятельствах

Тело 62-летнего мужчины нашли в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине. Началось расследование. По одной из версий, Джон Барнетт ранил себя сам.

Он проработал на заводе Boeing в Северном Чарльстоне, где строили модели 787 Dreamliner, 32 года и вышел на пенсию семь лет назад. За несколько дней до гибели Джон Барнетт дал показания по иску против авиационного гиганта и заявил, что Boeing использовал при сборке самолетов некачественные детали.

«Защита допрашивала его на протяжении семи часов, разрешенных правилами, в четверг. Я допрашивал его весь день вчера [в пятницу] и не закончил. Мы договорились продолжить», - рассказал адвокат Брайан Ноулз.

Рабочие, по словам Джона Барнетта, находились по давлением и вынужденно ставили второсортные комплектующие ради соблюдения сроков производства. Проверка Федерального управления гражданской авиации США подтвердила его слова.

Самым громким скандалом с участием Boeing стал полет из Портленда в Онтарио. У самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвался фрагмент фюзеляжа.