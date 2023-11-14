14 ноября 2023, 23:55

Бывший госсекретарь США вошел в совет директоров мобильного оператора на Украине

Википедия
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Бывшего американского госсекретаря, экс-главу ЦРУ Майка Помпео назначат независимым неисполнительным директором Совета директоров одного из самых крупных украинских мобильных операторов «Киевстар». Об этом сообщил оператор в соцсети Facebook*.

«Независимым неисполнительным директором совета директоров „Киевстар“ станет бывший госсекретарь США Майк Помпео», - сказано в публикации.

Там также уточнили, что главой совета директоров телекоммуникационой компании стал гендиректор холдинга Veon Каан Терзиоглу, в который входит «Киевстар».

В октябре депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вероятно, уволят в ближайшем будущем. Его место может занять посол Украины в США Оксана Маркарова. До этого президент страны Владимир Зеленский предупредил о серьезных кадровых перестановках в государстве.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

США Украина
14 ноября 2023, 22:44
Неизвестные осквернили могилы советских воинов на кладбище в Финляндии
Freepik
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Могилы советских воинов на кладбище Кавиланнуми осквернили в финском городе Сало. Об этом сообщили на сайте региональной администрации региона.

«В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что финское правительство осуждает акт вандализма над захоронениями солдат и пленных. Между Россией и Финляндией действует соглашение, в рамках которого государство обязано следить за состоянием могил. В случае их осквернения и других неподобающих действий в отношении захоронений обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы.

В августе стало известно о задержании двух киевлянок за танцы на могилах погибших украинских военных. В отношении девушек возбудили уголовное дело. За подобную деятельность в стране грозит срок от трех до пяти лет лишения свободы.

Финляндия ВОВ
14 ноября 2023, 22:20
НАТО избавится от Зеленского — французский политик
РИА «Новости»
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НАТО поменял отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и может избавиться от него. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!» - заявил политик.

По его словам, Зеленскому стали угрожать из-за отмены выборов президента Украины в марте 2024 года. Также США намерены обвинить украинскую сторону в причастности к взрыву на «Северных потоках». Филиппо объяснил, что американская сторона теперь заинтересована в обострении конфликта на Ближнем Востоке, а Украина ее не интересует.

Ранее предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что директору ЦРУ Уильяму Бернсу приказали «заморозить» украинский кризис. Бизнесмен отметил, что скоро главе Украины сообщат об отказе США помогать ему. Это сделают для поднятия рейтингов нынешнего американского лидера Джо Байдена среди избирателей.

США Владимир Зеленский Украина Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 22:17
Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»
РИА «Новости»
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готовиться к любому развитию событий в случае обострения конфликта с  ливанской группировкой «Хезболла» на севере. Об этом он заявил на встрече с руководством северных муниципалитетов, передало РИА «Новости».

«На севере в данный момент идет мощный обмен ударами. Мы бьем по „Хезболле“, но мое указание ЦАХАЛ - готовиться к любому сценарию. Я предлагаю „Хезболле“ не испытывать Государство Израиль, так как это стало бы ошибкой всей их жизни», - сказал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля заявил о своем решительном настрое по вопросу победы над радикальным палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что в случае необходимости готов противостоять всему миру. Также Нетаньяху назвал моральной и фактической ошибкой призыв французского лидера Эммануэля Макрона остановить боевые действия.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
14 ноября 2023, 21:41
«Гитлер XXI века». Турция подала иск против Нетаньяху в МУС
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Турецкие власти направили в Международный уголовный суд (МУС) иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили адвокаты правящей в стране «Партии справедливости и развития» в соцсети Х.

В документе Турция обвинила Нетаньяху в геноциде жителей Палестины. Речь идет об ударах ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по сектору Газа.

«Мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века <…>, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», - заявил адвокат партии Метин Кюлюнк.

По его словам, иск в МУС отправили еще двое юристов, которым помогал Минюст Турции. В международную инстанцию направили документ, состоящий из 23 страниц.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока оказать давление на израильские власти и палестинское движение ХАМАС, чтобы заставить их начать мирный диалог по прекращению боевых действий. По его словам, к организации переговоров следует привлечь США, Египет и страны Персидского залива.

Турция Израиль Суд Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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