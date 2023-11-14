Бывший госсекретарь США вошел в совет директоров мобильного оператора на Украине

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«Независимым неисполнительным директором совета директоров „Киевстар“ станет бывший госсекретарь США Майк Помпео», - сказано в публикации.

Там также уточнили, что главой совета директоров телекоммуникационой компании стал гендиректор холдинга Veon Каан Терзиоглу, в который входит «Киевстар».

В октябре депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вероятно, уволят в ближайшем будущем. Его место может занять посол Украины в США Оксана Маркарова. До этого президент страны Владимир Зеленский предупредил о серьезных кадровых перестановках в государстве.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.