Бывший глава Минобороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство в СИЗО

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По информации издания, за попыткой самоубийства Кима застали в туалете места ожидания перед выдачей ордера.

«Вчера примерно в 23:52 (17:52 по московскому времени) дежурный сотрудник обнаружил, что он пытался совершить суицид», - отметил глава пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ен Хэ.

Сейчас жизнь арестованного бывшего министра находится вне опасности, его поместили под охрану.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря ввел в стране военное положение. Депутаты прорвались через военный контроль в здание Национального собрания и проголосовали за отмену этого указа. Юн Сок Ель извинился за введение военного положения и пообещал уйти в отставку.

В администрации президента и в кабинете арестованного бывшего министра обороны провели обыски.