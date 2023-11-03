03 ноября 2023, 07:40

Бывший европейский чиновник призвал пожертвовать сектором Газа ради уничтожения ХАМАС

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Ни одна из сторон палестино-израильского конфликта не заинтересована в перкращении огня. Движение ХАМАС хочет, чтобы еврейское государство совершило такие варварства в ответ на его нападение, что потеряет международную поддержку, заявил в колонке для британской газеты The Guardian профессор Лондонского университета SOAS, бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт.

Призывы прекратить огонь или хотя бы сделать «гуманитарную паузу» в секторе Газа ни к чему не приведут, уверен автор статьи. Ни одна из сторон конфликта, по его мнению, не заинтересована в этом.

Николас Уэсткотт предупредил, что приостановка боевых действий помешает Израилю освободить заложников и уничтожить боевиков как в тоннелях, так и во власти. ХАМАС, по его словам, преследовал свои цели, обостряя ситуацию, и не заболился о мирных жителях. Движение рассчитывало спровоцировать ЦАХАЛ на совершение таких варварств в ответ на нападение 7 октября, после которых он потерял бы международную поддержку, истощился и впоследствии пошел на уступки.

«Проблема в том, что они не могут уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа; и, разрушая Газу, они рискуют подорвать международную поддержку самого Израиля», - заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что призывы остановить огонь равны предложениям сдаться. Он заявил, что страна не согласится это сделать.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 08:26
«Освободит людей от работы». Маск поделился своим видением будущего искусственного интеллекта
YouTube
Читайте нас в: Google Новости
Искусственный интеллект в будущем усовершенствуется настолько, что позволит людям не работать. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в беседе с британским премьер-министром Риши Сунаком, сообщила газета Telegraph.

Их встреча прошла в Великобритании после первой глобальной конференции по вопросам ИИ.

«Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения», - указал Маск.

В ответ на это заявление Сунак отметил, что без работы человечество может лишиться важной составляющей жизни, так как деятельность «придает людям смысл». Основатель компаний Tesla и SpaceX обратился к премьер-министру с просьбой ввести налоговые льготы для британских бизнесменов, которые могли бы подтолкнуть их к созданию инновационных компаний в сфере технологий.

Ранее Илон Маск стал первым в списке самых богатых американцев по версии журнала Forbes. Издание заявило, что он владеет состоянием в 251 миллиард долларов.

Искусственный интеллект Илон Маск Технологии
03 ноября 2023, 08:10
США запустили беспилотники для поисков заложников в Газе
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты запустили разведывательные беспилотники для поисков заложников в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на одного из американских чиновников.

По его словам, беспилотники летают на территорией анклава уже больше недели. В США предположили, что палестинское радиальное движение ХАМАС удерживает заложников в разветвленной сети туннелей. Власти Соединенных Штатов надеются, что среди пленных в Газе находятся 10 пропавших без вести американцев.

По данным Армии обороны Израиля, боевики ХАМАС удерживают не менее 242 заложников.

Бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт призвал пожертвовать Газой ради уничтожения ХАМАС. По его словам, стороны конфликта не заинтересованы в прекращении огня.

Экс-чиновник ООН Крэйг Мохаибер увидел в действиях Израиля в Газе элементы геноцида. Также, по его словам, в последние 30 лет всемирная организация «аморфно» подходила к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты запустили разведывательные беспилотники для поисков заложников в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на одного из американских чиновников.

США Израиль Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 08:03
США впервые назначили женщину на пост главы ВМС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сенат впервые в истории утвердил женщину на пост главы ВМС США. Этот пост заняла адмирал Лиза Франчетти, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщил сайт американского оборонного ведомства.

«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», - отметил он.

Белый дом анонсировал утверждение Франчетти на должность главы ВМС еще летом, но решение о ее новом назначении приняли в ноябре. Она также стала первой женщиной в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе армии США. До этого она занимала должность заместителя начальника штаба американского флота.

Франчетти - вторая в истории США женщина, которая получила рангом четырехзвездного адмирала. По информации американских СМИ, предложение американского лидера Джо Байдена выдвинуть ее на должность главы флота вызвало удивление среди чиновников Пентагона.

Ранее в рекламе американских ВМС принял участие трансвестит. Сенаторы-республиканцы направили в связи с этим гневное письмо военному руководству.

США Пентагон Армия
03 ноября 2023, 07:58
Бывший чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля в Газе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В действиях Израиля в секторе Газа наблюдались элементы геноцида. Об этом РИА «Новости» заявил экс-директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер, уволившийся на этой неделе именно из-за подхода «политической части ООН» к конфликту на Ближнем Востоке.

Чиновник напомнил, что США заблокировали в СБ ООН резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня.

«Я думаю, это весьма неадекватная реакция от политической части организации на то, что <…> походит на случай геноцида. Конвенция ООН против геноцида дает его определение и конкретные элементы, которые, как я полагаю, проявились в израильских действиях в Газе», - рассудил Мохаибер.

По его мнению, в последние 30 лет ООН становилась все «аморфнее» в подходе к урегулированию на Ближнем Востоке и «отказалась от акцента на международных нормах прав человека», по сути, демонстрируя уступки Израилю как «оккупирующей державе» и ее западным союзникам, считает собеседник агентства.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме