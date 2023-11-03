Бывший европейский чиновник призвал пожертвовать сектором Газа ради уничтожения ХАМАС

Призывы прекратить огонь или хотя бы сделать «гуманитарную паузу» в секторе Газа ни к чему не приведут, уверен автор статьи. Ни одна из сторон конфликта, по его мнению, не заинтересована в этом.

Николас Уэсткотт предупредил, что приостановка боевых действий помешает Израилю освободить заложников и уничтожить боевиков как в тоннелях, так и во власти. ХАМАС, по его словам, преследовал свои цели, обостряя ситуацию, и не заболился о мирных жителях. Движение рассчитывало спровоцировать ЦАХАЛ на совершение таких варварств в ответ на нападение 7 октября, после которых он потерял бы международную поддержку, истощился и впоследствии пошел на уступки.

«Проблема в том, что они не могут уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа; и, разрушая Газу, они рискуют подорвать международную поддержку самого Израиля», - заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что призывы остановить огонь равны предложениям сдаться. Он заявил, что страна не согласится это сделать.