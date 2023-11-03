Бывший чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля в Газе

Чиновник напомнил, что США заблокировали в СБ ООН резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня.

«Я думаю, это весьма неадекватная реакция от политической части организации на то, что <…> походит на случай геноцида. Конвенция ООН против геноцида дает его определение и конкретные элементы, которые, как я полагаю, проявились в израильских действиях в Газе», - рассудил Мохаибер.

По его мнению, в последние 30 лет ООН становилась все «аморфнее» в подходе к урегулированию на Ближнем Востоке и «отказалась от акцента на международных нормах прав человека», по сути, демонстрируя уступки Израилю как «оккупирующей державе» и ее западным союзникам, считает собеседник агентства.