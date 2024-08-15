Бывший бункер Гитлера превратили в шикарную гостиницу

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В материале указали, что здание построили «с использованием принудительного труда во времена нацистского режима Адольфа Гитлера». Сейчас оно пережило возрождение.

«В Гамбургском бункере теперь есть два ресторана, пятиэтажный отель Hard Rock и бар на крыше в форме пирамиды», - отметили в сообщении.

Стоимость номеров в гостинице варьируется от 180 до 269 евро. На первом этаже для постояльцев работают кофейня, бар и магазин, где можно купить товары с мерчем Hard Rock.

Также на пятом этаже бывшего анкера открыли ресторан La Sala, что в переводе с испанского означает «гостиная». На самом верху бункера находится сад с баром и прогулочной дорожкой, огибающей здание.

Ранее ФСБ России обнародовала показания доставленного в Москву личного адъютанта Гитлера офицера СС Отто Гюнше. Он рассказал о последних днях фюрера.