15 августа 2024, 02:23

Бывший бункер Гитлера превратили в шикарную гостиницу

Freepik
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Бывший бункер Санкт-Паули в Гамбурге времен нацистского режима Адольфа Гитлера переоборудовали в гостинично-развлекательный комплекс. Об этом сообщил телеканал CNN.

В материале указали, что здание построили «с использованием принудительного труда во времена нацистского режима Адольфа Гитлера». Сейчас оно пережило возрождение.

«В Гамбургском бункере теперь есть два ресторана, пятиэтажный отель Hard Rock и бар на крыше в форме пирамиды», - отметили в сообщении.

Стоимость номеров в гостинице варьируется от 180 до 269 евро. На первом этаже для постояльцев работают кофейня, бар и магазин, где можно купить товары с мерчем Hard Rock.

Также на пятом этаже бывшего анкера открыли ресторан La Sala, что в переводе с испанского означает «гостиная». На самом верху бункера находится сад с баром и прогулочной дорожкой, огибающей здание.

Ранее ФСБ России обнародовала показания доставленного в Москву личного адъютанта Гитлера офицера СС Отто Гюнше. Он рассказал о последних днях фюрера.

Германия Отели Магазины Рестораны
15 августа 2024, 02:16
В США россиянина осудили за продажу краденых банковских данных
РИА «Новости»
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Окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных. Ему придется также возместить более одного миллиона долларов ущерба, сообщила на своем сайте прокуратура округа Колумбия.

«Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», - говорится в заявлении.

Москвич признал себя виновным 16 февраля. В Сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

В период с июля 2016 года по май 2021 года он перечислил более 626 100 украденных учетных данных для входа в систему для продажи на Slilpp, а также продал более 297 300 из них на нелегальной торговой площадке. Позже выяснилось, что все эти учетные записи были связаны с мошенническими транзакциями на сумму 1,2 миллиона долларов.

Прокуратура отметила, что в августе 2021 года ему предъявили обвинение, а впоследствии москвича экстрадировали в США.

Ранее Окружной суд штата Флорида отпустил под залог россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве.

США Банки Суд Тюрьмы Приговоры Россия Деньги
15 августа 2024, 01:55
Мэрия Хельсинки захотела выкупить принадлежащую россиянам арену Helsinki Halli
РИА «Новости»
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Представитель мэрии города Хельсинки заявил, что сейчас ведутся переговоры о добровольной продаже крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, которая принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Об этом РИА «Новости» заявили в администрации финской столицы.

«Что касается города, то переговоры [о продаже арены] уже начались», - сказал представитель мэрии.

В администрации отметили, что город предпринимает шаги по выкупу акций или имущества арены, необходимых для ее эксплуатации. Если не получится, то Хельсинки применит иные меры.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщила, что компании Helsinki Halli Oy, управляющей ареной, грозит банкротство из-за неоплаченных счетов на сотни тысяч евро. Погасить долги не получится, так как бизнесмены-владельцы находятся под санкциями и финские банки не смогут обработать их платежные операции.

В начале года внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, что бабушка может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам.

Финляндия Россия Переговоры
15 августа 2024, 01:15
Два французских пилота погибли после столкновения истребителей
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье», - написал Макрон.

До этого французские СМИ сообщили об авиакатастрофе с участием двух военных истребителей Mirage на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель. На борту находились три летчика, все они были французами.

Позже в ходе поисковых работ обнаружили катапультировавшегося пилота. Поиски летчика второго истребителя, который находился на борту вместе с курсантом, продолжили.

Позже появилась информация, что крушение потерпели самолеты Rafale из эскадрильи «Аквитания».

Причины авиакатастрофы пока еще не озвучили.

Смертность Истребители Эммануэль Макрон Франция
15 августа 2024, 00:38
Испанский граф и тесть Антонио Бандераса. Поляк обещал женщинам вылечить рак с помощью оргазма
Freepik
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В Польше завершился судебный процесс над 62-летним Здзлиславом М., выдававшем себя за испанского аристократа и тестя Антонио Бандераса. Его обвинили в серии мошенничеств и приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, сообщило издание TVN24.

Мужчина работал сварщиком, но выдавал себя за испанского графа, тестя голливудского актера Антонио Бандераса, а также владельца клиники под Женевой. Кроме того, аферист утверждал, что способен вылечить рак с помощью оргазма. Поляк обещал женщинам исцеление, предлагая свои «услуги» за 1300 злотых (около 30 тысяч рублей).

Со своими будущими жертвами он знакомился в аэропортах и на вокзалах, показывал им фотографии, где он позировал на фоне частных самолетов, яхт и элитных магазинов.

Доверчивые женщины переводили ему якобы недостающие деньги на покупку авиабилетов или срочные медицинские процедуры. Аферист в ответ приглашал их в свое испанское поместье, которого у него не было. Лжеграфа задержали в Варшаве после того, как он обманул двух новых знакомых на сумму около 20 тысяч злотых.

Поляк уже имеет судимость. Несколько лет назад его осудили за «лечение» онкологических больных сексом.

Ранее в Екатеринбурге под суд попали два альфонса , которые последние несколько лет обманули 17 девушек, получив за их счет от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Суд Мошенничество Женщины Польша Онкология

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