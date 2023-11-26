Бывший британский военный рассказал об опустошенных арсеналах Запада

«Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали все, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового», - заявил Грант.

Он добавил, что американские власти так поступили по вполне определенным причинам. Он предположил, что одной из них является подготовка к вооруженному конфликту с Китаем.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил о бесполезности поставок западной военной техники на Украину из-за отсутствия грамотного и слаженного командования в рядах ВСУ. Он также назвал и другие серьезные проблемы, в числе которых дефицит обученных саперов, боеприпасов и оборудования для обнаружения мин.