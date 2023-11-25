По его словам, ради этого Кэмерон и прилетал в Киев, ведь именно британцы занимались защитой Зеленского. Кроме того, министр, как и ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, вероятно, намекали украинскому лидеру, что западные ресурсы фактически исчерпали себя.

«Кэмерон вполне мог сказать, что у них не хватает денег и они вынуждены отозвать телохранителей, которых дали ему», - предположил Макговерн.

По мнению экс-аналитика, ситуация на Украине проявила и ужасное состояние американской разведки, представители которой говорили лишь то, что хотели услышать политики в Белом доме.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек Зеленскому судьбу революционера Льва Троцкого , с которым расправились при помощи ледоруба. По его словам, на Западе его уже призывали уступить власть человеку, способному подписать мирный договор с Россией.