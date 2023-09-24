Бывший аналитик ЦРУ раскрыл секрет о западном оружии для Украины

Читайте нас в:

По его словам, Украине не удастся победить Россию, потому что страна не имеет военного производства и полностью зависит от внешних поставок.

«Они (ВСУ - прим. ред.) получают старье. Эта старая техника не работает хорошо, там есть дыры, требуется ремонт», - указал эксперт.

Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что американские танки Abrams «не проживут» долго на территории страны. По его словам, зарубежные боевые машины можно применить только в «очень специфических, хорошо подготовленных операциях».

Глава ГУР подтвердил информацию о невозможности использования американских танков на передовой. Буданов прокомментировал возможные поставки ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и рассказал, что они не смогут «изменить ситуацию».