Бывший аналитик ЦРУ допустил применение США ядерного оружия
Власти США могут применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год президентских выборов. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, в Белом доме есть люди, которые могут дать такой совет Джо Байдену.
«Скажут: господин президент, единственное, что нам остается, - это применить ядерное оружие малой мощности», - пояснил Макговерн.
В американской администрации думают, что подобный шаг послужит уроком русским, добавил он.
Аналитик подчеркнул, что в Белом доме могут решиться на такое из-за неминуемого поражения киевского режима. А это, в свою очередь, не принесет Байдену победу на выборах. Кроме того, властям США в этом случае не удастся избежать разбирательств в суде, подытожил Макгорверн.
США рассматривают вопрос об очередной помощи для Украины. В Кремле заявили, что это никак не повлияет на обстановку на фронте.