22 апреля 2024, 17:42

Бывший аналитик ЦРУ допустил применение США ядерного оружия

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Власти США могут применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год президентских выборов. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, в Белом доме есть люди, которые могут дать такой совет Джо Байдену.

«Скажут: господин президент, единственное, что нам остается, - это применить ядерное оружие малой мощности», - пояснил Макговерн.

В американской администрации думают, что подобный шаг послужит уроком русским, добавил он.

Аналитик подчеркнул, что в Белом доме могут решиться на такое из-за неминуемого поражения киевского режима. А это, в свою очередь, не принесет Байдену победу на выборах. Кроме того, властям США в этом случае не удастся избежать разбирательств в суде, подытожил Макгорверн.

США рассматривают вопрос об очередной помощи для Украины. В Кремле заявили, что это никак не повлияет на обстановку на фронте.

Ядерное оружие США Выборы
22 апреля 2024, 16:43
Поврежденный газопровод Balticconnector запустили после ремонта
РИА «Новости»
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Поврежденный китайским судном газопровод Balticconnector возобновил работу после успешного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба компании Gasgrid Finland.

Коммерческое использование газопровода начали 22 апреля, ремонтные работы закончили в предусмотренные изначально сроки.

О повреждении газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля стало известно в начале октября прошлого года. В Финляндии заявляли, что по итогам проведенного расследования стало известно, что причиной ЧП являлся якорь китайского судна New Polar Bear.

МИД Финляндии заявлял, что считает маловероятной возможность непреднамеренного повреждения газопровода Balticconnector одним судном.

Глава ведомства Элина Валтонен подчеркивала, что власти республики тесно сотрудничали с китайскими коллегами для расследования причин происшествия.

Финляндия Китай
22 апреля 2024, 16:34
Названа причина слабого ответа Израиля на атаки Ирана 14 апреля
Global Look Press
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Планы политиков и военных Израиля нанести масштабный удар по территории Ирана в ответ на воздушную атаку 14 апреля сорвали требования США и других западных стран, просивших не эскалировать обстановку в регионе. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила газета The New York Times.

Собеседники журналистов заявили, что изначально израильские власти рассматривали вариант крупного удара по военным объектам Ирана. Но из-за дипломатического давления со стороны США, Великобритании и Германии ограничили свой ответ.

По словам источников, израильские самолеты находились за границей Исламской Республики, когда выпустили несколько ракет. Одна из них поразила зенитную батарею, а вторая взорвалась в воздухе. При этом чиновники подчеркнули, что второй снаряд уничтожили намеренно, чтобы не нанести слишком большой ущерб.

СМИ Ирана заявили, что в ночь на пятницу, 19 апреля, над провинцией Исфахан сбили три беспилотника. В заявлении говорится, что разрушений на земле и пострадавших среди жителей нет.

Израиль никак не прокомментировал эту ситуацию. Но неназванный источник в беседе с журналистами заявил, что акция стала ответом на воздушную атаку от 14 апреля.

Ирана запустил в сторону Израиля большое количество беспилотников и ракет в рамках операции «Правдивое обещание».

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что подавляющее большинство воздушных объектов поразили средства ПВО. Он добавил, что одна из ракет упала около авиабазы Неватим , но на ее работе это не сказалось.

Израиль Ракеты Военные Иран
22 апреля 2024, 16:04
Россию назвали определяющей безопасность на Кавказе
РИА «Новости»
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Россия стала основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе. Об этом в ходе встречи с российским коллегой сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Повестка дня является довольно обширной. Там присутствует транспортный компонент, проект международного транспортного коридора „Север-Юг“. Он имеет глобальное значение для стимулирования торговых отношений и безопасности грузоперевозок между странами», - заявил он.

Алиев добавил, что азербайджанская сторона рада тому, как решаются вопросы региональной безопасности.

«В плане региональной безопасности на Кавказе Россия является основополагающей страной, в более широкой географии. От взаимодействия между государствами зависит очень многое», - добавил президент Азербайджана.

Путин отмечал, что отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне.

Россия Азербайджан
22 апреля 2024, 15:48
Путин на встрече с Алиевым дал оценку отношениям России и Азербайджана
РИА «Новости»
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Двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, заявил президент Владимир Путин. Оценку диалогу стран он дал на встрече с азербайджанским коллегой Ильхом Алиевым.

Лидер Азербайджана отметил, что Россия на сегодняшний день является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе.

В ходе беседы Путин также выразил Алиеву благодарность за вклад, который его отец внес в строительство БАМ.

Международные отношения Россия Владимир Путин Азербайджан

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