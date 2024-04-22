Бывший аналитик ЦРУ допустил применение США ядерного оружия

По его словам, в Белом доме есть люди, которые могут дать такой совет Джо Байдену.

«Скажут: господин президент, единственное, что нам остается, - это применить ядерное оружие малой мощности», - пояснил Макговерн.

В американской администрации думают, что подобный шаг послужит уроком русским, добавил он.

Аналитик подчеркнул, что в Белом доме могут решиться на такое из-за неминуемого поражения киевского режима. А это, в свою очередь, не принесет Байдену победу на выборах. Кроме того, властям США в этом случае не удастся избежать разбирательств в суде, подытожил Макгорверн.

США рассматривают вопрос об очередной помощи для Украины. В Кремле заявили, что это никак не повлияет на обстановку на фронте.